加速计算工具包
加速计算工具包
一套工具、库和技术，用于开发具备超凡性能的应用。
这些工具结合 GPU 性能，可帮助开发者在 NVIDIA 的嵌入式 PC、工作站、服务器和云数据中心平台上立即实现应用加速。
NVIDIA HPC SDK
适用于 GPU 加速 HPC 应用的全套 C、C++ 和 Fortran 编译器、库及工具。支持使用标准 C++ 和 Fortran、OpenACC 指令及 CUDA 进行 GPU 编程。
优化库
与仅使用 CPU 的替代产品相比，GPU 加速库 CUDA-X 可以在各种应用领域中带来大幅的性能提升。
HPC 编译器
适用于 NVIDIA GPU 和 AMD、Intel、OpenPOWER 及 Arm 服务器 CPU 的 C++、C 和 Fortran 编译器，支持使用 ISO 标准 C++ 和 Fortran、OpenACC 以及 CUDA 进行 GPU 编程。
数据中心工具
为开发者和开发与运维人员打造的软件工具集合，可应用于 AI 和 HPC 软件生命周期的各个步骤。
所有数据中心工具
DATA CENTER GPU MANAGER
NVIDIA CONTAINER RUNTIME
集群管理
GPU 加速软件中心
快速将用于深度学习、机器学习和 HPC 的 GPU 优化软件与容器、预训练模型、模型脚本、Helm charts、行业特定 SDK 等
结合使用。
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