加速计算工具包

加速计算工具包

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一套工具、库和技术，用于开发具备超凡性能的应用。

这些工具结合 GPU 性能，可帮助开发者在 NVIDIA 的嵌入式 PC、工作站、服务器和云数据中心平台上立即实现应用加速。

CUDA 工具包

用于构建 GPU 加速应用的开发环境，包含库、调试和优化工具、C/C++ 编译器及运行时库。

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NVIDIA HPC SDK

适用于 GPU 加速 HPC 应用的全套 C、C++ 和 Fortran 编译器、库及工具。支持使用标准 C++ 和 Fortran、OpenACC 指令及 CUDA 进行 GPU 编程。

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NVIDIA IndeX SDK

一款 3D 立体交互式可视化 SDK，用于对海量数据集实现可视化并与之交互，实时进行修改，以及导航至数据中相关度最高的部分；所有这些均实时开展，可以更快地收集更有用的内在信息。

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优化库

与仅使用 CPU 的替代产品相比，GPU 加速库 CUDA-X 可以在各种应用领域中带来大幅的性能提升。

CUDA-X 库

HPC 编译器

适用于 NVIDIA GPU 和 AMD、Intel、OpenPOWER 及 Arm 服务器 CPU 的 C++、C 和 Fortran 编译器，支持使用 ISO 标准 C++ 和 Fortran、OpenACC 以及 CUDA 进行 GPU 编程。

HPC 编译器
OPENACC 编译器指令

开发工具

一组面向桌面和移动设备的应用，支持开发者构建、调试、分析和优化领先的尖端软件。

NSIGHT
NVTAGS
视觉分析器
调试器

数据中心工具

为开发者和开发与运维人员打造的软件工具集合，可应用于 AI 和 HPC 软件生命周期的各个步骤。

所有数据中心工具
DATA CENTER GPU MANAGER
NVIDIA CONTAINER RUNTIME
集群管理


GPU 加速软件中心

快速将用于深度学习、机器学习和 HPC 的 GPU 优化软件与容器、预训练模型、模型脚本、Helm charts、行业特定 SDK 等
结合使用。

NGC 入门指南


资源


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