AmgX

AmgX 为 NVIDIA GPU 上的加速核心求解器技术提供了一条简单的路径。AmgX 可为模拟中的计算密集型线性求解器部分提供高达 10 倍的加速，特别适合隐式非结构化方法。

它是一个高性能、先进的库，包含灵活的求解器合成系统，允许用户轻松构建复杂的嵌套求解器和预处理器。

查看以下案例研究和白皮书：

立即开始使用 AmgX

AmgX 库提供实现大规模并行的优化方法，可灵活选择求解器的构建方式，并且可通过简单的 C API 进行访问，该 API 可将并行性和 GPU 实现抽象化。

借助 AmgX 库中的方法和工具，开发者可以使用 AmgX 核心方法轻松创建专用求解器，并在 GPU 工作站、服务器和集群上快速部署解决方案。

主要特性

  • 灵活的配置支持嵌套求解器、光顺器和预条件器
  • Ruge-Steuben 代数多重网格
  • 非光顺聚合代数多重网格
  • Krylov方法：PCG、GMRES、BiCGStab 及其灵活变体
  • 光顺器：块Jacobi、Gauss-Seidel、不完全 LU、多项式、稠密 LU
  • 标量或耦合块系统
  • 支持 MPI
  • 支持 OpenMP
  • 灵活简单的高级 C API

AmgX 性能优势

代数多网格方法适用于各种问题，而 AmgX 库可以轻松加速各个领域的应用程序。

CFD

  • 航空航天
  • 汽车行业
  • 设计
  • 重工业

 

能源

  • 碳封存
  • 水槽建模
  • 地震图像处理
  • 油藏模拟
  • 流体流动
  • 网络流
  • 散热

物理学

  • 聚变
  • 等离子体
  • 天体物理学

可用性

AmgX 现已在 AmgX 资源库下载。