AmgX
AmgX 为 NVIDIA GPU 上的加速核心求解器技术提供了一条简单的路径。AmgX 可为模拟中的计算密集型线性求解器部分提供高达 10 倍的加速，特别适合隐式非结构化方法。
它是一个高性能、先进的库，包含灵活的求解器合成系统，允许用户轻松构建复杂的嵌套求解器和预处理器。
立即开始使用 AmgX
AmgX 库提供实现大规模并行的优化方法，可灵活选择求解器的构建方式，并且可通过简单的 C API 进行访问，该 API 可将并行性和 GPU 实现抽象化。
借助 AmgX 库中的方法和工具，开发者可以使用 AmgX 核心方法轻松创建专用求解器，并在 GPU 工作站、服务器和集群上快速部署解决方案。
主要特性
- 灵活的配置支持嵌套求解器、光顺器和预条件器
- Ruge-Steuben 代数多重网格
- 非光顺聚合代数多重网格
- Krylov方法：PCG、GMRES、BiCGStab 及其灵活变体
- 光顺器：块Jacobi、Gauss-Seidel、不完全 LU、多项式、稠密 LU
- 标量或耦合块系统
- 支持 MPI
- 支持 OpenMP
- 灵活简单的高级 C API
AmgX 性能优势
代数多网格方法适用于各种问题，而 AmgX 库可以轻松加速各个领域的应用程序。
CFD
- 航空航天
- 汽车行业
- 设计
- 重工业
能源
- 碳封存
- 水槽建模
- 地震图像处理
- 油藏模拟
- 流体流动
- 网络流
- 散热
物理学
- 聚变
- 等离子体
- 天体物理学
可用性
AmgX 现已在 AmgX 资源库下载。