AmgX 为 NVIDIA GPU 上的加速核心求解器技术提供了一条简单的路径。AmgX 可为模拟中的计算密集型线性求解器部分提供高达 10 倍的加速，特别适合隐式非结构化方法。

它是一个高性能、先进的库，包含灵活的求解器合成系统，允许用户轻松构建复杂的嵌套求解器和预处理器。