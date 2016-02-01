NVIDIA Capture SDK 支持在 NVIDIA 硬件 (本地、远程或云) 上进行远程桌面显示。它能够以图像或图像蒸汽的形式捕获桌面缓冲区，并将其压缩为视频比特流，以传输至远程客户端或在本地存储。

下载 NVIDIA Capture SDK 9.0.0

要下载，您必须是 NVIDIA 开发者计划成员。

单击“同意并下载”单击下方按钮，即表示您确认已阅读并同意遵守 Capture 软件开发套件许可协议 SDK 包的使用。单击之后，下载将立即开始“同意并下载”按钮下方。