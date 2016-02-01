NVIDIA Capture SDK
NVIDIA Capture SDK (以前称为 GRID SDK) 使开发者能够轻松高效地捕获显示内容，并对其进行可选的编码。
NVIDIA Capture SDK 支持在 NVIDIA 硬件 (本地、远程或云) 上进行远程桌面显示。它能够以图像或图像蒸汽的形式捕获桌面缓冲区，并将其压缩为视频比特流，以传输至远程客户端或在本地存储。
下载 NVIDIA Capture SDK 9.0.0
要下载，您必须是 NVIDIA 开发者计划成员。
单击“同意并下载”单击下方按钮，即表示您确认已阅读并同意遵守 Capture 软件开发套件许可协议 SDK 包的使用。单击之后，下载将立即开始“同意并下载”按钮下方。
加入 NVIDIA 开发者计划
获取最新的软件版本和工具，并接收通知和邀请，以加入开发者特别活动、抢先体验计划和教育网络会议。该计划可免费加入，并向所有开发者开放。
接受并下载 版本说明
- NVFBC 已在 Windows 10 及更高版本上弃用，原因如下本文档。上次受支持的 Windows 10 版本是 1803，内部版本是 17134
- Windows 10 提供原生捕获 API，可视为 NVFBC 的替代方案。探索此选项 ( Github 示例).
要运行 Capture SDK，请为您的硬件获取兼容的 NVIDIA 驱动。
- 对于 Linux，需要 570.86.16 或更高版本的驱动，才能直接从以下地址获取 NVIDIA Capture SDK 9.0.0：http://www.nvidia.cn/drivers.
NVIDIA Capture SDK 接口
NVIDIA Capture SDK 9.0.0 版本新增功能
- 新增了 PipeWire Capture 后端。它可用于捕获 Wayland 桌面。
- 新增了直接截取后端。它允许从 PID 中捕获任何 Vulkan 应用程序。适用于 X11、Wayland 和 Vulkan 直接显示。
- 添加了 NvFBCPipeWire 和 NvFBCDirectPid 示例应用。
- 添加了鼠标光标 API，用于切换光标合成并报告光标是否可见。
- 有关功能更改和文档，请参阅 NvFBC 头文件。
Linux
|操作系统
|Linux
|依赖项
|请参阅版本说明支持的硬件列表。
对于 x86_64 和 x86，NVIDIA GPU 驱动程序 570.86.16 或更高版本。
对于 aarch64，NVIDIA GPU 驱动程序 570.86.16 或更高版本。
|开发环境
|Linux：gcc 4.8 或更高版本
|图形 API
|Vulkan、OpenGL
NVIDIA Capture SDK 的主要特性
NvFBC 的工作原理是将桌面的全部内容捕获到 GPU 缓冲区，而不会阻碍或干扰 GPU 上的其他工作。在 Windows 上，可以在启用或禁用 Windows 桌面管理器的情况下进行捕获。然后，可以使用 H.264 或 HEVC 通过片内硬件视频编码器对该缓冲区进行编码 NvEncode API。
使用 NVIDA Capture SDK 的企业案例研究
VMware Horizon Blast 使用 NVIDIA Capture SDK，并证明使用 Capture 和 Encode SDK 可以降低延迟、增加每台服务器的用户数量、降低带宽并降低 CPU 利用率。可以在此处找到 VMware 案例研究博客。
资源
入门指南
NVIDIA Capture SDK 可用于从私有云流式传输桌面或应用程序。要设置私有云以开发和验证流式传输功能，我们提供了两种选择
- 请参阅 NVIDA Capture SDK 常见问题解答可用于支持的 Tesla、Quadro 或 GRID 产品，以便与 Capture SDK 一起使用。下载最新的相关 NVIDIA 显示驱动程序，以便在 Windows 或 Linux 系统上进行安装。
- 将 Amazon G2 实例用于云端 GPU。这些数据中心位于美国东部 (北弗吉尼亚) 、美国西部 (北加利福尼亚) 、美国西部 (俄勒冈州) 和欧盟 (爱尔兰) 地区。请参阅 Capture SDK 中有关帐户设置和 AMI 使用的文档。
代码示例
NVIDIA Capture SDK 包含一组代码示例，演示如何使用 SDK API 截取桌面或窗口，然后将内容发送到 NVIDIA 硬件编码器。有关入门的更多信息，请参阅下载包中包含的 NVIDIA Capture SDK 示例指南。
开发者论坛
在我们的论坛社区中，开发者可以提出问题、分享经验，并参与与 NVIDIA 和该领域其他专家的讨论。
单击此处访问论坛。