NVIDIA 云原生堆栈

NVIDIA 云原生堆栈是一种参考架构，可轻松访问在上游 Kubernetes 上运行的 NVIDIA GPU 和网络运营商。它可以快速部署基于 x86 和基于 Arm 的系统上的 Kubernetes，并体验最新的 NVIDIA 功能，例如多实例 GPU (MIG)、GPUDirect RDMA、GPUDirect Storage 和 GPU 监控功能。

云原生堆栈使开发者能够构建、测试和运行与 NVIDIA Operators 配合使用的 GPU 加速容器化应用程序。这些应用可在基于 NVIDIA Base Command、 NVIDIA Fleet Command、Red Hat OpenShift 和 VMware vSphere with Tanzu 的企业 Kubernetes 平台上无缝运行。开发者可以将云原生堆栈部署到 GPU 加速服务器、工作站、云实例或嵌入式系统，也可以在领先的云服务提供商中使用预配置的云原生堆栈虚拟机镜像 (VMI)。