NVIDIA 云原生技术
从数据中心和云到桌面和边缘， NVIDIA 云原生技术能够在配备 NVIDIA GPU 的系统上运行由 Kubernetes 管理的深度学习、机器学习和其他 GPU 加速工作负载，并开发可在企业云原生管理框架中无缝部署的容器化软件。
开源
开源软件是 NVIDIA 云原生技术的基础。 NVIDIA 贡献开源项目和社区，包括容器运行时、Kubernetes Operator 和扩展程序，以及监控工具。
企业就绪型
使用 NVIDIA 云原生技术开发的容器化应用程序可以在企业云原生管理框架 (包括 Red Hat OpenShift 和 VMware vSphere with Tanzu) 以及 NVIDIA Base Command™ 和 NVIDIA Fleet Command™ 上无缝运行。
稳健的生态系统
NVIDIA 云原生技术支持所有 NVIDIA 企业 GPU 和网卡，无论它们在何处运行。 NVIDIA 认证系统™ 由全球众多系统制造商提供，经过验证，可与云原生技术协同工作。此软件还可通过领先的云服务提供商的云实例使用，并可部署在嵌入式系统中。
Kubernetes 集成
NVIDIA GPU Operator
NVIDIA Omniverse 平台 NVIDIA GPU Operator 自动管理在 Kubernetes 上暴露 GPU 所需的软件生命周期管理。它实现了高级功能，包括更好的 GPU 性能、利用率和遥测。经过认证和验证，GPU Operator 与行业领先的 Kubernetes 解决方案兼容，因此企业组织可以专注于构建应用程序，而非管理 Kubernetes 基础架构。了解详情
NVIDIA 网络管理员
NVIDIA Network Operator 通过自动部署和配置用于加速网络的软件，简化 Kubernetes 的横向扩展网络设计。Network Operator 与 GPU Operator 配合使用，NVIDIA GPUDirect® RDMA 这是一项可大幅加速云原生 AI 工作负载的关键技术。网络管理员还有助于为电信 NFV 应用启用加速的 Kubernetes 网络环境、为快速访问 NVMe 存储建立 RDMA 连接等。了解详情
NVIDIA NIM Operator
NVIDIA NIM™ Operator 可自动部署和管理在 Kubernetes 上使用 NVIDIA NIM 微服务构建的生成式 AI 应用程序。NIM Operator 通过抽象 NIM 微服务的部署、配置和管理，提供更好的 MLOps/LLMOps 体验，并提高性能，使用户能够专注于端到端应用程序。了解详情
NVIDIA 云原生堆栈
NVIDIA 云原生堆栈是一种参考架构，可轻松访问在上游 Kubernetes 上运行的 NVIDIA GPU 和网络运营商。它可以快速部署基于 x86 和基于 Arm 的系统上的 Kubernetes，并体验最新的 NVIDIA 功能，例如多实例 GPU (MIG)、GPUDirect RDMA、GPUDirect Storage 和 GPU 监控功能。
云原生堆栈使开发者能够构建、测试和运行与 NVIDIA Operators 配合使用的 GPU 加速容器化应用程序。这些应用可在基于 NVIDIA Base Command、 NVIDIA Fleet Command、Red Hat OpenShift 和 VMware vSphere with Tanzu 的企业 Kubernetes 平台上无缝运行。开发者可以将云原生堆栈部署到 GPU 加速服务器、工作站、云实例或嵌入式系统，也可以在领先的云服务提供商中使用预配置的云原生堆栈虚拟机镜像 (VMI)。
NVIDIA 容器工具套件
NVIDIA 容器工具套件允许用户构建和运行 GPU 加速的容器。该工具包包括容器运行时库和实用程序，用于自动配置容器以利用 NVIDIA GPU。
容器化 GPU 应用程序具有多种优势，包括易于部署、跨异构环境运行、可重现性和易于协作。
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