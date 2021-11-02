NVIDIA CloudXR™ SDK
CloudXR 是 NVIDIA 推出的一款解决方案，用于从远程服务器（云端、数据中心或边缘）上的任何 OpenVR XR 应用串流虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR) 和混合现实 (MR) 内容。CloudXR 串流解决方案包括 NVIDIA RTX™ 硬件、NVIDIA RTX 虚拟工作站 (vWS) 驱动以及 CloudXR 软件开发套件 (SDK)。
查看各行各业的 CloudXR 成果
Autodesk VRED
在 Autodesk VRED 中渲染，通过 5G 串流
ESI Group IC.IDO
ESI Group 的 IC.IDO 协作型 VR 环境
Innoactive
SAP 使用 Innoactive Creator 和 Portal 的原因
Masterpiece VR
串流沉浸式 3D 设计和角色创作
Dreamscape Immersive
AT&T、WEVR、Ericsson 和 Dreamscape Immersive 的 5G 用例
Heavenue
Actors Theatre of Louisville 的圣诞颂歌的实验室制作：通过 VR 直播 Scrooge 的 Ghost Encounter
优势
无线 XR 设备体验
高保真、沉浸式 VR 应用通常需要使用限制性的有线 HMD。CloudXR 允许 VR 用户使用无线 HMD，而这丝毫不会影响 VR 体验。
不断发展的无线生态系统
除了众多手机和平板电脑外，还有几家 OEM 正在使用支持 5G 和支持 Wi-Fi 的 VR 的一体式 HMD。
任何 OpenVR 应用的串流
CloudXR 流媒体栈为开发者提供了灵活的高性能云实例，他们甚至可以利用该云实例来串流要求严苛的沉浸式体验。
AR 支持
CloudXR 服务器应用甚至支持通过添加 Alpha 通道将 VR 内容串流到 AR 手机/平板电脑中。此 Alpha 通道用于将渲染内容与实时摄像头流混合在一起。
运作方式
借助 CloudXR，无论设备是无线的瘦客户端还是有线的瘦客户端，VR/AR 内容都可以通过无线网络或有线网络串流到任何终端设备。支持 XR 的 Android 平台支持 CloudXR 瘦客户端。
此 SDK 提供了一种方法，即通过访问功耗较大的图形服务器，并利用无线电信号（例如 5G 或 Wi-Fi）串流到功耗相对较低的客户端（例如，基于 Android 的一体式头戴式显示器 (HMD) 或 Vive Pro 等与电脑相连接的 HMD），进而串流图形密集型 XR 内容。该 SDK 还支持将 OpenVR 应用串流至多台与 5G 连接的 Android 设备（包括支持 5G 的手机）。这使得更多的移动设备可以访问功耗较大的服务器，同时也可以在功耗相对较低的图形硬件上使用图形密集型应用。
- CloudXR 服务器驱动：服务器端二进制文件和库（Windows 10 或更高版本）
- CloudXR 客户端应用：操作系统 (OS) 特定的二进制文件和库
- CloudXR 客户端 SDK：操作系统特定的示例应用（包含源代码示例）
CloudXR 服务器为 SteamVR 提供了虚拟 HMD 驱动。这使得现有的 OpenVR 应用能够将 HMD 视为本地连接，因此不需要在应用级别进行任何更改。CloudXR 服务器从 OpenVR 应用中接收帧和音频，然后进行编码并将其传输到 CloudXR 客户端。
在客户端，Cloud XR Client 应用会接收并解码帧和音频，并将其呈现到终端设备的运行时上。此应用还会将控制器、HMD 跟踪数据和其他输入转发回服务器。
支持的设备
头戴式显示器
支持 OpenVR 的 HMD 连接到基于 NVIDIA Pascal™、Turing™ 或 Ampere™ 的 GPU：
HTC VIVE
Valve
基于 Android 的无线设备：
HTC VIVE
Meta Quest
Pico
移动设备
特定设备专用的 CloudXR 客户端应用包 (APK)：
希望支持 CloudXR 的 HMD 合作伙伴可以使用 CloudXR 客户端 SDK 创建特定设备专用的 APK。
受支持的云服务提供商
CloudXR 在下面的“云服务提供商市场”中可用：
CloudXR 新闻
技术演练
借助 NVIDIA CloudXR 和 Amazon Web Services，开发、部署和分发沉浸式体验
通过将 NVIDIA CloudXR 与 Amazon NICE DCV 串流协议结合使用，您可以在沉浸式应用开发的各个方面使用按需计算资源。
NVIDIA 开发者博客
使用 Omniverse XR Remote 体验沉浸式串流
借助适用于 iPad 的 NVIDIA Omniverse XR Remote，创作者和开发者现在能够以完全沉浸式的细节体验他们的 3D 内容。
NVIDIA 开发者博客
借助 NVIDIA CloudXR 和 HTC VIVE Focus 3，走在沉浸式制作的新前沿
HTC 发布了 CloudXR 客户端来支持 VIVE Focus 3，这为 VR 开发者面临者的困难的权衡提供了“两全其美”的解决方案。
NVIDIA 博客
欢迎使用 Cloud Nine：NVIDIA CloudXR 现已在 Microsoft Azure Marketplace 推出
通过在 Azure 上推出 NVIDIA CloudXR，NVIDIA 和微软助力专业人士和企业更方便地获得高质量沉浸式体验。
其他资源
借助 NVIDIA CloudXR，串流沉浸式 3D 设计和角色创作
3D 角色艺术家使用 Masterpiece Studio 进行沉浸式创作，完全使用 VR 来与他们创作的作品面对面。通过利用 CloudXR 和 Google Cloud Platform，这些艺术家现在可以实现来自世界各地的影像。
解决方案概览：Enterprise XR 的挑战
创意和技术专业人士使用沉浸式视觉计算平台发挥想象力、进行设计和构建，无论是设计、建造办公大楼和飞机，还是创作故事片，皆是如此。借助虚拟现实和增强现实，这些专业人士现在可以更深入地了解他们的数字创作。
XR 会议点播
通过 NVIDIA 的 GPU 2021 大会，了解 XR 领域的新动态。观看点播会议部分，了解 HTC、Innoactive、Horizon Productions、Wevr 等公司如何利用 NVIDIA 解决方案（如 CloudXR、RTXGI、VRWorks 和 Omniverse）来突破 XR 开发极限。
准备好开始使用 CloudXR 了吗？