NVIDIA CloudXR™ SDK

此 SDK 提供了一种方法，即通过访问功耗较大的图形服务器，并利用无线电信号（例如 5G 或 Wi-Fi）串流到功耗相对较低的客户端（例如，基于 Android 的一体式头戴式显示器 (HMD) 或 Vive Pro 等与电脑相连接的 HMD），进而串流图形密集型 XR 内容。该 SDK 还支持将 OpenVR 应用 串流至多台 与 5G 连接的 Android 设备 （包括支持 5G 的手机）。这使得更多的移动设备可以访问功耗较大的服务器，同时也可以在功耗相对较低的图形硬件上使用图形密集型应用。

借助 CloudXR，无论设备是 无线的瘦客户端 还是 有线的瘦客户端 ，VR/AR 内容都可以 通过无线网络 或 有线网络串流 到任何终端设备。支持 XR 的 Android 平台支持 CloudXR 瘦客户端。

CloudXR 服务器为 SteamVR 提供了虚拟 HMD 驱动。这使得现有的 OpenVR 应用能够将 HMD 视为本地连接，因此不需要在应用级别进行任何更改。CloudXR 服务器从 OpenVR 应用中接收帧和音频，然后进行编码并将其传输到 CloudXR 客户端。

在客户端，Cloud XR Client 应用会接收并解码帧和音频，并将其呈现到终端设备的运行时上。此应用还会将控制器、HMD 跟踪数据和其他输入转发回服务器。