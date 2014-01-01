适用于要求严苛的分布式 HPC 环境的强大工作负载管理平台。它提供了一套全面的智能、策略驱动的调度功能，使您能够充分利用所有计算基础设施资源，并确保应用程序性能达到最佳。

适用于集群和 Grids 等高性能计算系统的开源、可扩展的分布式监控系统。它经过精心设计，可实现极低的每节点开销和高度并发。Ganglia 目前在全球数千个集群中使用，并且可以扩展以处理具有数千个节点的集群。

Altair PBS 专业版 适用于 HPC 和高吞吐量计算的行业领先的 Altair® PBS Professional® 工作负载管理器和作业调度程序旨在提高生产力、优化利用率和效率，并简化集群、云和超级计算机的管理。PBS Professional 可自动进行作业调度、管理、监控和报告，是复杂的 Top500 系统和小型集群的值得信赖的解决方案。

Moab HPC 套件 Moab® HPC 套件是一个工作负载和资源编排平台，通过模仿真实决策的多维策略，自动实现复杂优化的工作负载调度决策和管理行动。这些策略能够平衡提高作业吞吐量和利用率，以及满足服务水平协议 (SLA) 和优先级。Moab HPC Suite 拥有成功管理全球先进、多样化和数据密集型系统的历史，因此继续成为新一代 HPC 设施的首选工作负载管理解决方案。