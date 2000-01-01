加入全球创新者社区 - 分享创意、向开发者学习，并通过 NVIDIA 平台与工具解锁全新可能。
发现精彩活动，与同行交流互动，获取助力您在活跃社区中蓬勃发展的各类资源。探索您的专属门户，涵盖论坛讨论、专家分享及最新社区动态，全方位助力您作为开发者实现深度参与、协同合作与持续成长。
浏览来自开发者社区的创新项目与贡献。
面向开发者和 IT 专业人员，提供 11 门 Professional 和 Associate 级别认证。 考取 NVIDIA 认证，拓展职业生涯，构建高效技术团队。 通过认证后，您将获得具有在线验证唯一链接的电子证书和可在全球知名的企业联合专业认证展示平台公开展示，可分享至您的社交媒体，同时被收录于全球公开的 NVIDIA 认证名录中。
NVIDIA 初创加速计划 (NVIDIA Inception) 是 NVIDIA 提供的一个加速创业公司发展的全球生态项目，为免费会员制，旨在培养颠覆行业格局的优秀创业公司。该项目联合了国内外知名的投资机构，创业孵化器，创业加速器，行业合作伙伴以及科技创业媒体等，打造创业加速生态系统，能够提供产品折扣，技术支持，市场宣传，融资对接，业务推荐等一系列服务，加速创业公司的发展。
NVIDIA 中国开发者最有价值专家（NVIDIA Valuable Professional for China Developers，简称 NVP）是由 NVIDIA 开发者社区颁发的荣誉认证，旨在表彰对 NVIDIA AI 平台发展所做出贡献的优秀开发者。这些优秀开发者来自不同的技术领域和行业，热衷于实践并乐于分享，为技术社区的建设以及 AI 的发展做出了杰出贡献。