考取 NVIDIA 认证解锁新机遇



面向开发者和 IT 专业人员，提供 11 门 Professional 和 Associate 级别认证。 考取 NVIDIA 认证，拓展职业生涯，构建高效技术团队。 通过认证后，您将获得具有在线验证唯一链接的电子证书和可在全球知名的企业联合专业认证展示平台公开展示，可分享至您的社交媒体，同时被收录于全球公开的 NVIDIA 认证名录中。

