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基于 MCP 的智能语音控制机械臂夹取系统

本项目开发了一个针对于机械臂夹取任务的机器人的基于 MCP 的大预言模型智能体。

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基于 MCP 的桌⾯级具身智能机械臂

本项目开发了一个桌面级具身智能机械臂系统，通过自然语言控制机械臂完成复杂的抓取、放置等任务。

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思而后行：基于视触听觉多模态的服务机器人

本项目“思而后行”旨在构建一个基于视、触、听觉多模态融合的家庭服务机器人系统。

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PCBTool.AI 一键生成电路

PCBTool.AI 是一款智能电路工程生成系统，深度集成 NVIDIA NIM 大语言模型，实现了从需求理解到工程交付的全流程自动化。

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NVIDIA DLI University Ambassador Program

考取 NVIDIA 认证解锁新机遇

面向开发者和 IT 专业人员，提供 11 门 Professional 和 Associate 级别认证。 考取 NVIDIA 认证，拓展职业生涯，构建高效技术团队。 通过认证后，您将获得具有在线验证唯一链接的电子证书和可在全球知名的企业联合专业认证展示平台公开展示，可分享至您的社交媒体，同时被收录于全球公开的 NVIDIA 认证名录中。

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NVIDIA Inception program has over 22,000 technology startups

初创加速计划

NVIDIA 初创加速计划 (NVIDIA Inception) 是 NVIDIA 提供的一个加速创业公司发展的全球生态项目，为免费会员制，旨在培养颠覆行业格局的优秀创业公司。该项目联合了国内外知名的投资机构，创业孵化器，创业加速器，行业合作伙伴以及科技创业媒体等，打造创业加速生态系统，能够提供产品折扣，技术支持，市场宣传，融资对接，业务推荐等一系列服务，加速创业公司的发展。

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Access exclusive learning resources on the Google Cloud & NVIDIA developer community.

NVIDIA 中国开发者最有价值专家 

NVIDIA 中国开发者最有价值专家（NVIDIA Valuable Professional for China Developers，简称 NVP）是由 NVIDIA 开发者社区颁发的荣誉认证，旨在表彰对 NVIDIA AI 平台发展所做出贡献的优秀开发者。这些优秀开发者来自不同的技术领域和行业，热衷于实践并乐于分享，为技术社区的建设以及 AI 的发展做出了杰出贡献。

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AI 实操培训

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