成为 NVIDIA 中国开发者最有价值专家

技术无界，创新有责

关于 NVP 项目

NVIDIA 中国开发者最有价值专家（NVIDIA Valuable Professional for China Developers，简称 NVP）是由 NVIDIA 开发者社区颁发的荣誉认证，旨在表彰对 NVIDIA AI 平台发展所做出贡献的优秀开发者。这些优秀开发者来自不同的技术领域和行业，热衷于实践并乐于分享，为技术社区的建设以及 AI 的发展做出了杰出贡献。

NVIDIA 中国开发者最有价值专家 (NVP) 

按姓氏拼音排序

如何成为 NVP

注册或者登陆开发者账号

参加活动需要拥有 NVIDIA Developer Program 账号。

申请参加 NVP 评选

填写申请表，根据您的社区贡献经历如实提交内容。

等待评审通过

当您申请获得批准后，您将收到一封欢迎电子邮件。请确保将 noreply@tmail.nvidia.cn 域名添加到您的安全列表中，以避免电子邮件被标记为垃圾邮件。

获得表彰

获得证书、奖杯等纪念品。

NVP 申请条件

满足下述贡献中任一项目即可申请 NVP

贡献分类
更多信息
技术影响力

  • 曾获得与 NVIDIA 产品技术相关的奖项

  • 曾获得 NVIDIA 认证

  • 获得基于 NVIDIA产品技术的项目专利

社区贡献

  • 作为演讲嘉宾，在会议中分享 NVIDIA 产品技术相关的开发经验

  • 作为 DLI 讲师，多次主持 DLI Workshop

  • 拥有自媒体平台或者自有社群并积极分享 NVIDIA 产品相关的开发技术

  • 在 NVIDIA 官方论坛，CSDN，Github，小红书等公共社区积极分享

  • NVIDIA 开发者社区的活跃开发者

开发创新

  • 基于 NVIDIA 产品或技术发布论文或开源应用程序

  • 基于 NVIDIA 开发技术优化程序性能

  • 其他创新性地支持和帮助开发者

立即申请成为 NVIDIA 中国开发者最有价值专家 (NVP)，引领百万开发者加速成长

NVP 评委团队

赖俊杰

NVIDIA 全球副总裁

李曦鹏

NVIDIA 开发与技术部门亚太区资深总监

张瑞华

NVIDIA 解决方案与架构技术总监

孟庆

NVIDIA 开发者市场总监

王吉阳

Principal Instructor

Ankit Patel

NVIDIA 开发者市场资深总监

常见问题