成为 NVP 可以在开发者社区内获得更多机会分享知识与开发经验，为每位开发者提供专家指导；可以与开发者深化合作，推动 CUDA 生态发展，还能够加速自己的职业发展路径，迈向人工智能行业的核心。



如果您在过去一年中拥有上述申请 NVP 所需贡献，即可点击上方页面中的“立即申请”按钮，提交简单个人信息以及选择自己所做出的贡献 (可多选)，如您的申请通过初审，我们将以 NVPChina@nvidia.com 邮件联系到您进一步提供更多证明材料。



作为年度评选项目，NVP 的申请入口将始终保持开放。每年大约在 9 月中旬，我们会对过去一年中提交申请的 NVP 开发者进行内部评选，以确定本年度的 NVP。只要开发者认为合适，他们可以在任何时间提交申请，只要他们的贡献符合社区要求。



NVP 可以从开发者独享资源、精英福利、专家荣誉三个方面获得权益，如：

CUDA 最新开发库的早期访问，与 NVIDIA 工程师直接技术对话机会，免费参加 GTC、中国开发者日等活动，可受邀参加专家聚会、闭门会议等，可以在官网获得定制专家个人资料页，在 NVIDIA 网站/社交媒体上获得关注等

