关于 NVP 项目
NVIDIA 中国开发者最有价值专家（NVIDIA Valuable Professional for China Developers，简称 NVP）是由 NVIDIA 开发者社区颁发的荣誉认证，旨在表彰对 NVIDIA AI 平台发展所做出贡献的优秀开发者。这些优秀开发者来自不同的技术领域和行业，热衷于实践并乐于分享，为技术社区的建设以及 AI 的发展做出了杰出贡献。
按姓氏拼音排序
如何成为 NVP
注册或者登陆开发者账号
参加活动需要拥有 NVIDIA Developer Program 账号。
申请参加 NVP 评选
填写申请表，根据您的社区贡献经历如实提交内容。
等待评审通过
当您申请获得批准后，您将收到一封欢迎电子邮件。请确保将 noreply@tmail.nvidia.cn 域名添加到您的安全列表中，以避免电子邮件被标记为垃圾邮件。
获得表彰
获得证书、奖杯等纪念品。
NVP 申请条件
满足下述贡献中任一项目即可申请 NVP
技术影响力
社区贡献
开发创新
NVP 评委团队
赖俊杰
NVIDIA 全球副总裁
李曦鹏
NVIDIA 开发与技术部门亚太区资深总监
张瑞华
NVIDIA 解决方案与架构技术总监
孟庆
NVIDIA 开发者市场总监
王吉阳
Principal Instructor
Ankit Patel
NVIDIA 开发者市场资深总监
常见问题
成为 NVP 可以在开发者社区内获得更多机会分享知识与开发经验，为每位开发者提供专家指导；可以与开发者深化合作，推动 CUDA 生态发展，还能够加速自己的职业发展路径，迈向人工智能行业的核心。
如果您在过去一年中拥有上述申请 NVP 所需贡献，即可点击上方页面中的“立即申请”按钮，提交简单个人信息以及选择自己所做出的贡献 (可多选)，如您的申请通过初审，我们将以 NVPChina@nvidia.com 邮件联系到您进一步提供更多证明材料。
作为年度评选项目，NVP 的申请入口将始终保持开放。每年大约在 9 月中旬，我们会对过去一年中提交申请的 NVP 开发者进行内部评选，以确定本年度的 NVP。只要开发者认为合适，他们可以在任何时间提交申请，只要他们的贡献符合社区要求。
NVP 可以从开发者独享资源、精英福利、专家荣誉三个方面获得权益，如：
CUDA 最新开发库的早期访问，与 NVIDIA 工程师直接技术对话机会，免费参加 GTC、中国开发者日等活动，可受邀参加专家聚会、闭门会议等，可以在官网获得定制专家个人资料页，在 NVIDIA 网站/社交媒体上获得关注等
NVP 项目的目标是鼓励和表彰优秀开发者作出的真诚、真实且有意义的社区贡献，并对其他开发者有所鼓励与启发。成为 NVP 并没有可以精确参照的行动清单。不过 NVP 可拥有以下一些关键特点：
热情 – 经常参与、参加和激励开发者社区活动的个人。
专业知识 – AI 开发技术方面有独到的见解并紧跟技术发展趋势。
领导力 – 在社区内建立关系并加强联系。
无私 – 不考虑报酬或自我利益，对社区产生影响。
请通过邮件联系我们：NVPChina@nvidia.com