Cygnus（天鹅座）：联想智能台式机推荐助手

本项目（代号 Cygnus 天鹅座）旨在打造一款基于 MCP 协议、NVIDIA NIM 微服务和 Dify 低代码平台框架，结合大语言模型技术的台式机导购对话机器人。项目聚焦于解决传统对话机器人“机械应答”“无法理解用户意图”等问题，通过更智能、更自然的交互体验，提升用户在选购产品过程中的满意度与效率。 具体亮点如下： 私有部署与安全性保障：通过 4 张 NVIDIA RTX 5880 Ada 显卡搭建本地服务器 ，并本地部署 NIM 微服务和 Dify 平台，确保了全流程的私有化运行，极大地提升了数据安全性与系统可控性。 协议集成与功能扩展：基于 MCP 协议，支持查询联想专卖店功能 ，有效增强了机器人对接真实业务场景的能力。 混合数据检索：集成了 RAG 与 SQL 技术 ，实现了对结构化（如数据库）与非结构化（如文档知识库）数据的统一高效查询 。同时，RAG 技术还通过添加 reranking 模型进行了重排，进一步提高了产品推荐的准确性。 多模交互体验：自研对话机器人前端页面 ，支持文本输入与选项卡式输入，为用户提供了更加灵活便捷的操作体验 。 智能联动能力：引入 Function Call，实现对联网搜索的支持，帮助用户匹配最合适的台式机配置方案。