STEAIM 是一个由 AI Agents 集群驱动的实时互动学习平台。它通过大模型驱动的教学规划、动态内容生成、苏格拉底式互动教学以及学习效果分析，旨在提供一个高度个性化和引人入胜的学习体验。本系统希望能够在生成式AI大发展的未来，探索真正以学习者为中心的新的科学教育范式。 AI Agent驱动: 由多个专门的 AI Agent 协同工作，覆盖教学全流程。 - 个性化课程规划: CoursePlanner Agent 根据用户主题和学情生成定制化课程大纲。 - 动态内容生成: ContentDesigner Agent 为每个课程章节创建详细的多媒体教学内容。 - 内容审查与迭代: ContentVerifier Agent 负责审核教学内容的质量，并提供反馈进行优化。 - 苏格拉底式互动教学: Teacher Agent 以对话方式逐步引导学习，启发思考。 - 学习分析与反馈: Monitor Team 监测学习过程，分析学习效果，并提供优化建议。 项目基于前后端架构，前端使用 React/Typescript，后端以 Python 实现，使用 NVIDIA NIM 提供大模型的 API 访问服务。