SSPilot：面向代码安全审计的自进化大模型智能体系统

SSPilot 是一个以 NVIDIA Grace Blackwell（DGX Spark GB10）为核心硬件平台构建的自进化代码安全审计系统，旨在通过闭环迭代持续提升大模型的漏洞检测与分析能力。系统创新性地引入「双模型角色分离」架构：以 Qwen2.5-Coder-32B（INT4 量化）担任代码漏洞生成器与审计智能体，以 NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B（NVFP4 量化）担任独立裁判模型，从根本上规避了传统方案中模型自评估的偏差问题。裁判基于检测率、精确性、深度分析与修复质量四个维度对审计轨迹进行 0–40 分的结构化评分，并将高质量轨迹蒸馏为 SFT/DPO 训练数据，驱动审计智能体在下一轮迭代中持续进化。项目全面依托 NVIDIA 技术生态：以 DGX Spark 的 128 GB 统一内存支撑超大模型在线推理；借助 CUDA 13.0 与 PyTorch 2.11 提供加速计算基础；通过 NVIDIA NGC 容器（nvcr.io/nvidia/vllm:26.02-py3）部署 vLLM 推理服务，实现 Nemotron 裁判的高吞吐评分；同时采用 PEFT/TRL 框架在 CUDA 上完成 LoRA 增量微调与 DPO 偏好训练，并支持多轮 LoRA 融合以积累跨迭代的知识沉淀。