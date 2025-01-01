面向开发者的 NVIDIA Cosmos

在习得的时间和空间模式的指导下进行迭代降噪，逐步将随机噪声优化为连贯的视频帧，从而创建视频。 Cosmos Super：

用于生成物理感知视频和世界状态的预训练模型第一波现已向开发者开放。 NVIDIA Cosmos 内置护栏，可在 Cosmos 生成的输出中过滤品牌、不安全内容和有害提示。Cosmos 还提供用于模糊人脸的护栏、用于消除可疑场景的后期保护，以及由 NVIDIA NIM™ 微服务 生成的合成视频上的数字水印。

与开放式标记器相比，用于图像和视频的 Cosmos 标记器可提供高达 8 倍的压缩效果和 12 倍的速度，从而降低计算成本。

NeMo Curator 通过可扩展的工作流生成高质量的训练数据，可高效处理 100%的 PB 数据。NeMo Curator 提供开箱即用的优化性能，可将速度提高 35 倍，从而更大限度地降低处理成本，并加快上市时间。

伦理道德注意事项

NVIDIA 认为值得信赖的 AI 是一项共同的责任，我们已制定相关政策和实践，以支持开发各种 AI 应用。根据我们的服务条款下载或使用时，开发者应与其内部模型团队合作，确保此模型满足相关行业和用例的要求，并解决不可预见的产品滥用问题。



如需详细了解此模型的伦理道德考虑因素，请参阅系统卡模型卡 可解释性、偏差、安全性和隐私性子卡。请报告安全漏洞或 NVIDIA AI 问题单击此处。