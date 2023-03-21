NVIDIA cuOpt

路由问题剖析

在这个简单的食品配送示例中，一家披萨店计划将披萨配送到四个不同的地址，然后返回商店。该问题表示为具有五个节点的图，其中包括仓库（比萨饼店）。边代表以给定成本从一个位置到达另一个位置的能力。该求解器支持多个成本或权重维度（例如距离和时间）。成本可能是不对称的，并且不需要遵守三角不等式。从这里开始，披萨外卖应用程序通过以下步骤建模并解决问题：