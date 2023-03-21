运筹学、物流和路线优化
NVIDIA cuOpt 使用 GPU 加速的物流求解器，依靠启发式、元启发式和优化来计算具有各种约束的复杂车辆路径问题变体。 NVIDIA cuOpt 提供了一个依赖NVIDIA CUDA® 库和RAPIDS™原语的 Python 接口。对具有非对称模式的距离和时间矩阵的本机支持可以与流行的地图引擎顺利集成。所有主要公共云平台均受支持。
cuOpt 功能
动态重路由
重新运行模型并针对驾驶员故障、车辆无法运行、交通/天气中断以及新订单添加等变化进行调整，所有这些都在 SLA 时间限制内。
世界纪录的准确度
在Gehring & Homberger基准测试中，误差差距为 2.98%，创下了准确度世界纪录。
无缝扩展
横向扩展至 1000 个节点，以促进计算量大的用例。 NVIDIA cuOpt 的性能优于最先进的解决方案，可以解决当今不可能实现的创新用例。
实时分析
在 10 秒内传送 1,000 个包裹，而不是 20 分钟（快 120 倍），且精度相同。
省时间
通过动态重新规划路线，将行程时间和燃料成本减少 15%。
解决物流和路线优化挑战
最后一英里交付
每年运送超过 1,500 亿个包裹，即每秒约 5,000 个包裹（来源： Pitney Bowes 包裹运输指数）。
运输和物流公司还面临着疫情以及行业内不断变化的经济和地缘政治格局带来的多重新挑战。
由于这些条件，最后一英里配送 (LMD) 已成为物流履行链中最昂贵的部分，占零售、快餐店 (QSR)、消费品包装等行业整体供应链成本的 41% 以上。商品（CPG）和制造（来源：凯捷研究院， 最后一英里交付挑战）。
基于这些条件，最后一英里交付的挑战表现为交付时间缩短、盈利能力问题、规模问题以及众多不断变化的交付选项。
减少这些挑战对于企业充分优化运输旅程的最后一段并降低总交付成本至关重要。
车辆路径问题
考虑车辆路径问题 (VRP) ，该问题询问“为了向给定的一组客户送货，车队要经过的最佳路线集是什么？”它概括了著名的旅行商问题（TSP） 。
更大规模的运筹学 (OR) 和物流问题需要极其密集的计算，并且运营成本巨大。随着目的地数量的增加，相应的往返次数甚至超过了最快的超级计算机的能力。
10个目的地，可以有超过300万种往返排列和组合。拥有 15 个目的地，可能的航线数量可能超过一万亿条。
由于恶劣天气、驾驶员生病、车辆维护和新订单而对这些参数的变化进行调整会大大增加问题的范围。
路由问题剖析
在这个简单的食品配送示例中，一家披萨店计划将披萨配送到四个不同的地址，然后返回商店。该问题表示为具有五个节点的图，其中包括仓库（比萨饼店）。边代表以给定成本从一个位置到达另一个位置的能力。该求解器支持多个成本或权重维度（例如距离和时间）。成本可能是不对称的，并且不需要遵守三角不等式。从这里开始，披萨外卖应用程序通过以下步骤建模并解决问题：
- 查询地图应用程序以确定此列表中任意两个地址之间的距离。
- 比萨饼必须在规定的时间范围内交付给顾客。这被编码到距离矩阵和约束元组中。交易时间和每个地址的披萨数量也被编码。
- 将车队信息编码到具有车辆属性（重量容量）的第二个元组中。容量维度的数量是任意的。
- 将结果传递给 NVIDIA cuOpt，发现可选方法是将一名驱动程序发送到位置一和位置二，将另一名驱动程序发送到位置三和位置四。
NVIDIA 加速优化
路线优化人工智能工作流程
NVIDIA 路线优化 AI 工作流程是一个打包的参考应用程序，用于提高效率、成本效益以及对动态约束的实时适应性。了解更多申请在 LaunchPad 上尝试工作流程
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