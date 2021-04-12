张量网络方法正在迅速普及，能够模拟近期量子算法的成百上千个量子比特。张量网络随量子门数量（而非量子比特数量）进行扩展。如此一来，便可在大型超级计算机上使用较小的门数模拟超大的量子比特数。



张量收缩可大大缩减在张量网络模拟器上运行电路所需的内存大小。研究社区正在大力投资以改进寻路，即在运行模拟之前快速找到近乎最优的张量收缩的方法。



cuTensorNet 为张量网络模拟的寻路和收缩阶段都提供了出色的性能。如需了解更多详情，请查看我们的 cuTensorNet 博客。



借助 cuQuantum，NVIDIA 研究人员成功模拟了变分量子算法，使用 1688 个量子比特在 NVIDIA DGX SuperPOD™ 上对 3375 个顶点进行编码，从而解决 MaxCut 优化问题。性能比之前的大型模拟提高了 16 倍，规模比量子硬件上运行的大型问题大了多个数量级。