PaddlePaddle

PaddlePaddle 提供了一个直观且灵活的界面来加载数据和指定模型结构。支持CNN、RNN等多种变体，轻松配置复杂的深度模型。

PaddlePaddle还提供极其优化的操作、内存回收和网络通信，并可以轻松扩展异构计算资源和存储以加速训练过程。

模型部署

对于 PaddlePaddle 训练模型的高性能推理部署：

使用 Paddle-TensorRT 集成在 PaddlePaddle 中优化和部署模型。

使用 Paddle-TensorRT 集成在 PaddlePaddle 中优化和部署模型。 将 PaddlePaddle 模型导出到 ONNX，并使用 NVIDIA TensorRT（一种用于高性能深度学习推理的 SDK）导入、优化和部署。

学习资源