NVIDIA 开发者计划

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我们坚信开发者们拥有充满灵感和技术的头脑，并能凭借层出不穷的创新力改变我们周围的世界。您是促进各个领域发展的主要贡献人，也是 NVIDIA 成功的基石。为确保您拥有优秀的资源以开展日常工作，我们创建了致力于为您排疑解难的网络空间，在这里，您可以访问免费 SDK、技术文档、获取同行或相关领域专家的帮助，以及获取解决重大挑战所需正确硬件的资料。

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适用于开发者的其他资源和计划

借助大量经 GPU 优化的免费软件助力开发者发掘创新点

NVIDIA 开发者资源的核心在于，您可以免费访问一百多款跨越多个行业和用例的软件和性能分析工具，其中包括 AI、高性能计算 (HPC)、自动驾驶汽车、机器人、仿真模拟等。您可以通过多种渠道获取这些 SDK 和工具，包括 NGC 目录下的容器、预训练模型和 Helm Charts、Linux 资源库的应用和 NVIDIA GitHub 资源库的源代码。

加速高等教育和研究进程

NVIDIA 为开发者、教育工作者和学术研究者提供了一系列福利，包括 NVIDIA DLI 教学套件适用于教育工作者的 DLI 免费教学资源高等教育和研究资助教育优惠研究生奖学金

NVIDIA 初创加速计划助力优秀初创公司

作为加速推动 AI、数据科学和高性能计算初创公司发展的引领者，NVIDIA 初创加速计划提供新品上市推广支持、专家资源和相关技术支持，在全球范围内支持了 7000 多家初创公司。初创公司可通过 NVIDIA 深度学习培训中心参加培训、通过我们的全球分销商网络获取硬件的首选定价、从独家网络活动中汲取创新点，以及获取其他更多内容。

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