NVIDIA 开发者计划

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NVIDIA 为开发者、教育工作者和学术研究者提供了一系列福利，包括 NVIDIA DLI 教学套件、适用于教育工作者的 DLI 免费教学资源、高等教育和研究资助、教育优惠、研究生奖学金。
作为加速推动 AI、数据科学和高性能计算初创公司发展的引领者，NVIDIA 初创加速计划提供新品上市推广支持、专家资源和相关技术支持，在全球范围内支持了 7000 多家初创公司。初创公司可通过 NVIDIA 深度学习培训中心参加培训、通过我们的全球分销商网络获取硬件的首选定价、从独家网络活动中汲取创新点，以及获取其他更多内容。
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