DGX Cloud 提供了一整套云原生解决方案，包括：





NVIDIA DGX Cloud Lepton：引入或探索 NVIDIA 云合作伙伴 (NCP) 和云服务提供商 (CSP) 提供的计算能力。使用 DGX Cloud Lepton 的集成平台进行开发、训练、微调和可扩展推理，跨多个云部署，与基础设施解，并专注于从单个用户界面构建应用。

适用于 CSP 的 NVIDIA DGX Cloud：在与领先的云提供商共同设计的可扩展、优化的 GPU 基础设施上构建和微调 AI 基础模型，并可灵活访问连续、预配置的高性能集群和最新的 GPU。

NVIDIA Cloud Functions (NVCF)：在无服务器 AI 推理平台上扩展 AI 工作负载的部署，该平台可跨多个云、本地和现有计算环境提供完全托管、自动扩展、事件驱动的部署。

DGX Cloud 基准测试：获取有关端到端 AI 工作负载性能、扩展效率、精度格式影响和多 GPU 行为的详细指标，以帮助判断哪个平台可以提供更快的训练时间，以及在给定时间段内实现结果所需的 GPU 规模。

DGX Cloud 上的 NVIDIA Omniverse™：利用经过优化的 NVIDIA L40 GPU，将 NVIDIA RTX™ 渲染和低延迟流式传输直接传输到基于 Chromium 的浏览器或基于 Web 的自定义应用，在完全托管的平台上部署用于工业数字化和物理 AI 模拟的流式传输应用。