NVIDIA DRIVE Hyperion 自动驾驶汽车参考架构

NVIDIA DRIVE Hyperion™ 是一种用于设计自动驾驶车辆 (AV) 的端到端模块化参考架构。最新一代包括 NVIDIA DRIVE AGX Orin™ 开发套件，全部基于 NVIDIA DRIVE Orin 片上系统 (SoC) 构建。该可扩展平台包括带有 DriveWorks 、CUDA、 cuDNN、 TensorRT和传感器的基础 NVIDIA DRIVE ® 操作系统 ，可在 AV 开发中提供最高水平的安全性和效率。



DRIVE Hyperion 参考架构的主要优点

高性能

NVIDIA DRIVE AGX™ 模块化计算平台基于汽车级芯片构建，可提供丰富的汽车 IO 和每个 SoC 254 TOPS。

算法开发

经过安全认证的传感器组具有经过生产验证的传感器驱动程序和调整，可加速算法开发。

数据生产力

准确的传感器校准、精确的时间同步、高效的数据压缩和集成实用程序提高了整个数据处理管道的效率。

优化与测试

NVIDIA DRIVE Sim™ 中提供物理精确的基于光线追踪的虚拟传感器，可使用合成数据虚拟测试和增强数据集。




DRIVE AGX Orin 开发套件

DRIVE AGX Orin 开发套件使用DRIVE Orin SoC 的高性能计算来支持自动驾驶功能、信心视图、数字集群、信息娱乐以及乘客与 AI 的交互。开发人员可以通过这个可扩展的平台在整个机群中构建、扩展和利用一项开发投资。

DRIVE AGX Orin Developer Kit

DRIVE AGX Orin 开发套件

  • 由单个 Orin 模块供电，可提供高达 254 TOPS
  • 包括开发生产级自动驾驶汽车应用程序所需的硬件、软件和示例应用程序
  • 基于生产汽车级硅构建
  • 提供丰富的汽车I/O和扩展灵活性
  • 准备好订购DRIVE AGX Orin DevKit 和配件以用于工作台或车辆开发：
  • 联系 Arrow（NVIDIA DRIVE全球经销商）： nvidia.drive@arrow.com
  • 或者，联系您的 NVIDIA 代表（或 联系我们
  • 注意： DRIVE Hyperion DevKit 只能直接从 NVIDIA 获取
成分 描述 细节
一颗 Orin SoC 深度学习加速器 (DLA) 87 TOPS (INT8)
NVIDIA Ampere架构级集成GPU 167 TOPS (INT8) | 5.2 TOPS (FP32)
图像信号处理器 (ISP) 1.85 千兆像素/秒
DRIVEAGX 系统 I/O 相机 通过 16 个 GMSL(R) 端口达到 90Gb/s
激光雷达/雷达 以太网上约 30Gb/s
车辆IO 6个CAN接口
完整 Orin SoC 技术规格 （点击展开）

成分 描述 细节
一颗 Orin SoC 12 Cortex-A78A CPU
深度学习加速器 (DLA) 87 TOPS (INT8)
NVIDIA Ampere架构级集成GPU 167 TOPS (INT8) | 5.2 TOPS (FP32)
可编程视觉加速器 (PVA) 2048 GMACS（INT8）| 512 GMACS (INT16)
图像信号处理器 (ISP) 1.85 千兆像素/秒
视频编码器 高达 1.0GPix/秒 (H.265)
视频解码器 高达 1.9GPix/s
内存带宽（256 位 LPDDR5） 〜200GB/秒
DRIVEAGX 系统 I/O 相机 通过 16 个 GMSL(R) 端口达到 90Gb/s
激光雷达/雷达 以太网上约 30Gb/s
车辆IO 6个CAN接口
随附配件 网络接口适配器 将 1GbE 坚固型汽车 HMT-D IO 转换为标准以太网 RJ45 IO
其他电缆 将DRIVE AGX 系统连接到主机开发计算机

可扩展的 AV 平台

  • 多个并发 AI 推理工作流为 254 TOPS
  • 专为 安全而 设计
  • 使用完全组装的开发套件简化软件开发
  • 通过轻松连接多个盒子来提高性能

丰富的汽车 I/O

  • 16x GMSL 相机
  • 2 个 10GbE、10 个 1GbE、6 个 100 MbE
  • 显示端口 1.4
  • 汽车音频总线 (A2B)

NVIDIA DRIVE SDK 支持

  • 包括基础软件堆栈、带有 DriveWorks 的 NVIDIA DRIVE OS
  • 包含丰富的开发人员工具套件，例如 NvMedia、NvStreams、CUDA®、 cuDNN和TensorRT™

传感器

DRIVE Hyperion Level 2+/Level 3 参考架构传感器组包括 12 个摄像头、9 个雷达、1 个激光雷达和 12 个超声波，全部经过生产调整和验证。这些传感器专为最高水平的功能安全和网络安全而设计，完全同步并准备好进行高质量的 4D 数据收集。这些传感器的 NVIDIA DRIVE Sim模型可用于开箱即用的测试和验证。

DRIVE Hyperion sensor set includes 12 wide-angle fisheye cameras.

相机

用于近视的广角鱼眼相机与用于检测更远距离的高保真广角和长焦 8MP 相机相结合。

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DRIVE Hyperion sensors have nine radars.

雷达

多个雷达可实现重叠的正面、侧面和角落可见性和冗余，并提高复杂城市驾驶的角度和垂直分辨率。

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DRIVE Hyperion sensor set has high resolution lidars.

激光雷达

前置中心汽车级激光雷达提供额外的冗余视觉层，以及屋顶高分辨率激光雷达用于地面实况 (GT) 数据收集。

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DRIVE Hyperion sensors come with vehicle odometry sensing.

惯性测量单元+GPS

车辆里程计传感用于精确定位和地面实况确定。


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Hyperion 8.1 参考架构传感器规格

传感器数量和类型 功能 细节
8个外部摄像头 广角和电视 索尼 IMX728，8.3MPx
4个外部摄像头 鱼眼近视 索尼 IMX623，3.0MPx
6 个雷达 角落和侧面感应 海拉短程雷达
3 个雷达 前后感应 大陆集团 1x 成像和 2x 远程雷达
1 个激光雷达 前置冗余传感 鲁米纳尔
3个内部摄像头 驾驶员监控系统 1x OmniVision - OX05B1B，5Mpx
乘员监控系统 2x OmniVision - OX05B1S，5Mpx
2 个 IMU 车辆里程检测 1x 大陆 SC13Sl、1x 博世 MMP
1 个全球定位系统 车辆位置检测 u-blox
1 开发激光雷达 地面实况数据收集 和赛
1 发展GNSS 地面实况数据收集 诺瓦特尔
了解有关 Hyperion 参考架构传感器的更多信息
了解有关DRIVE AGX Orin 兼容传感器的更多信息
DRIVE Hyperion sensors coverage illustration

资源

软件

下载 DRIVE OS SDK、NVIDIA 的参考操作系统和相关软件堆栈，包括DriveWorks、CUDA、 cuDNN和TensorRT。

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文档

查看DRIVE硬件和软件文档。详细了解DRIVE AGX DevKit 附带的内容、如何在车辆中安装该平台以及DRIVE OS SDK 提供的内容。

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