适用于 DRIVE Orin™ SoC 的 DriveWorks 5 具有重要的新特性。借助计算图形框架 (CGF) 和系统任务管理器 (STM) 调度程序，DriveWorks 可用作多功能汽车中间件。

CGF 支持开发者将其应用以有向无环图 (DAG) 的节点这种形式展示出来。这些节点可以重复使用，而这种图形结构为组织复杂的应用提供了直观的方式。基于此，开发人员可以通过精细的方式明确节点的计算资源消耗：

此外，还可以借助计算引擎（CPU 核心、GPU、DLA 等），单独定义执行路径（即“通道”）； 以及通过分析最坏情况执行时间 (WCET) 实现高效调度。

在调度阶段，该图形框架将移交至 STM 调度程序。STM 是静态的、非抢占式的调度程序，这意味着 STM 的编译器会根据多种约束限制生成一个静态的调度表，在软件运行的时候，每一个模块和任务按照这个调度表执行计划，从而获得最优的执行效率。这是一款非抢占式调度程序，不会中断执行，支持安全至上的应用和高度可靠的确定性行为。