传感器

DRIVE Hyperion Level 2+/Level 3 参考架构传感器组包括 12 个摄像头、9 个雷达、1 个激光雷达和 12 个超声波，全部经过生产调整和验证。这些传感器专为最高水平的功能安全和网络安全而设计，完全同步并准备好进行高质量的 4D 数据收集。这些传感器的 NVIDIA DRIVE Sim模型可用于开箱即用的测试和验证。