NVIDIA DRIVE Hyperion 自动驾驶汽车参考架构
NVIDIA DRIVE Hyperion™ 是一种用于设计自动驾驶车辆 (AV) 的端到端模块化参考架构。最新一代包括 NVIDIA DRIVE AGX Orin™ 开发套件，全部基于 NVIDIA DRIVE Orin 片上系统 (SoC) 构建。该可扩展平台包括带有 DriveWorks 、CUDA、 cuDNN、 TensorRT和传感器的基础 NVIDIA DRIVE ® 操作系统 ，可在 AV 开发中提供最高水平的安全性和效率。
DRIVE Hyperion 参考架构的主要优点
高性能
NVIDIA DRIVE AGX™ 模块化计算平台基于汽车级芯片构建，可提供丰富的汽车 IO 和每个 SoC 254 TOPS。
算法开发
经过安全认证的传感器组具有经过生产验证的传感器驱动程序和调整，可加速算法开发。
数据生产力
准确的传感器校准、精确的时间同步、高效的数据压缩和集成实用程序提高了整个数据处理管道的效率。
DRIVE AGX Orin 开发套件
DRIVE AGX Orin 开发套件使用DRIVE Orin SoC 的高性能计算来支持自动驾驶功能、信心视图、数字集群、信息娱乐以及乘客与 AI 的交互。开发人员可以通过这个可扩展的平台在整个机群中构建、扩展和利用一项开发投资。
DRIVE AGX Orin 开发套件
- 由单个 Orin 模块供电，可提供高达 254 TOPS
- 包括开发生产级自动驾驶汽车应用程序所需的硬件、软件和示例应用程序
- 基于生产汽车级硅构建
- 提供丰富的汽车I/O和扩展灵活性
- 准备好订购DRIVE AGX Orin DevKit 和配件以用于工作台或车辆开发：
- 联系 Arrow（NVIDIA DRIVE全球经销商）： nvidia.drive@arrow.com
- 或者，联系您的 NVIDIA 代表（或 联系我们 ）
- 注意： DRIVE Hyperion DevKit 只能直接从 NVIDIA 获取
|成分
|描述
|细节
|一颗 Orin SoC
|深度学习加速器 (DLA)
|87 TOPS (INT8)
|NVIDIA Ampere架构级集成GPU
|167 TOPS (INT8) | 5.2 TOPS (FP32)
|图像信号处理器 (ISP)
|1.85 千兆像素/秒
|DRIVEAGX 系统 I/O
|相机
|通过 16 个 GMSL(R) 端口达到 90Gb/s
|激光雷达/雷达
|以太网上约 30Gb/s
|车辆IO
|6个CAN接口
|成分
|描述
|细节
|一颗 Orin SoC
|12 Cortex-A78A CPU
|深度学习加速器 (DLA)
|87 TOPS (INT8)
|NVIDIA Ampere架构级集成GPU
|167 TOPS (INT8) | 5.2 TOPS (FP32)
|可编程视觉加速器 (PVA)
|2048 GMACS（INT8）| 512 GMACS (INT16)
|图像信号处理器 (ISP)
|1.85 千兆像素/秒
|视频编码器
|高达 1.0GPix/秒 (H.265)
|视频解码器
|高达 1.9GPix/s
|内存带宽（256 位 LPDDR5）
|〜200GB/秒
|DRIVEAGX 系统 I/O
|相机
|通过 16 个 GMSL(R) 端口达到 90Gb/s
|激光雷达/雷达
|以太网上约 30Gb/s
|车辆IO
|6个CAN接口
|随附配件
|网络接口适配器
|将 1GbE 坚固型汽车 HMT-D IO 转换为标准以太网 RJ45 IO
|其他电缆
|将DRIVE AGX 系统连接到主机开发计算机
可扩展的 AV 平台
- 多个并发 AI 推理工作流为 254 TOPS
- 专为 安全而 设计
- 使用完全组装的开发套件简化软件开发
- 通过轻松连接多个盒子来提高性能
丰富的汽车 I/O
- 16x GMSL 相机
- 2 个 10GbE、10 个 1GbE、6 个 100 MbE
- 显示端口 1.4
- 汽车音频总线 (A2B)
NVIDIA DRIVE SDK 支持
- 包括基础软件堆栈、带有 DriveWorks 的 NVIDIA DRIVE OS
- 包含丰富的开发人员工具套件，例如 NvMedia、NvStreams、CUDA®、 cuDNN和TensorRT™
传感器
DRIVE Hyperion Level 2+/Level 3 参考架构传感器组包括 12 个摄像头、9 个雷达、1 个激光雷达和 12 个超声波，全部经过生产调整和验证。这些传感器专为最高水平的功能安全和网络安全而设计，完全同步并准备好进行高质量的 4D 数据收集。这些传感器的 NVIDIA DRIVE Sim模型可用于开箱即用的测试和验证。
Hyperion 8.1 参考架构传感器规格
|传感器数量和类型
|功能
|细节
|8个外部摄像头
|广角和电视
|索尼 IMX728，8.3MPx
|4个外部摄像头
|鱼眼近视
|索尼 IMX623，3.0MPx
|6 个雷达
|角落和侧面感应
|海拉短程雷达
|3 个雷达
|前后感应
|大陆集团 1x 成像和 2x 远程雷达
|1 个激光雷达
|前置冗余传感
|鲁米纳尔
|3个内部摄像头
|驾驶员监控系统
|1x OmniVision - OX05B1B，5Mpx
|乘员监控系统
|2x OmniVision - OX05B1S，5Mpx
|2 个 IMU
|车辆里程检测
|1x 大陆 SC13Sl、1x 博世 MMP
|1 个全球定位系统
|车辆位置检测
|u-blox
|1 开发激光雷达
|地面实况数据收集
|和赛
|1 发展GNSS
|地面实况数据收集
|诺瓦特尔
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