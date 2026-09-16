NVIDIA Hyperion 7.1
NVIDIA Hyperion™ 7.1 是 L2+ 级自动驾驶解决方案的参考架构，包含完整的传感器套件和 AI 计算平台，以及用于实现自动驾驶、驾驶员监控和可视化的完整软件堆栈。NVIDIA Hyperion 开发者套件可集成到测试车上，让自动驾驶汽车开发者能够开发、评估和验证自动驾驶汽车技术。通过使用 NVIDIA DRIVE OTA 无线更新基础架构和服务，将软件更新为 NVIDIA Hyperion。
在此处查看新的 NVIDIA HYPERION 8.1
DRIVE AGX Xavier
DRIV AGX Xavier™ DevKit 提供生产级自动驾驶汽车开发所需的硬件、软件和示例应用。NVIDIA DRIVE AGX 系统基于符合生产标准的车规级芯片构建，该系统采用开放式软件框架，并且有一个由可供用户选择的汽车合作伙伴组成的庞大生态系统（包括车规级传感器供应商和汽车一级供应商）。
DRIVE AGX Xavier 开发者套件
(SKU 2000)
包含两个 Xavier 系统级芯片 (SoC)，用于开发 SAE L2/L3 级自动驾驶应用
DRIVE AGX Xavier 开发者套件 (SKU 2000)：
|组件
|说明
|详细信息
|两个 Xavier SoC
|基于 ARM v8 ISA 的 8 核“Carmel”CPU
|深度学习加速器 (DLA)
|5 TOPS (FP16) | 10 TOPS (INT8)
|NVIDIA Volta™ 级集成式 GPU
|20 TOPS (INT8) | 1.3 TFLOPS (FP32)
|可编程视觉加速器 (PVA)
|1.6 TOPS
|图像信号处理器 (ISP)
|15 亿像素/秒
|视频编码器
|高达 12 亿像素/秒
|视频解码器
|高达 18 亿像素/秒
|显存带宽（256 位 LPDDR4）
|136 GB/秒
|DRIVE AGX 系统 I/O
|摄像头
|90 Gb/秒（16 个 GMSL(R) 端口）
|激光雷达/雷达
|约 50 Gb/秒（以太网）
|汽车 IO
|6 个 CAN 接口
|包含的附件
|摄像头
|两百万像素 RCCB 摄像头（60 度 FOV）
|汽车线束
|连接到汽车 IO 端口
|其他线缆
|将 DRIVE AGX 系统连接到主机开发计算机
|DRIVE SDK
|DRIVE OS
预先刷入的 Linux Ubuntu OS
此外还提供 QNX 选项供用户选择
|NVIDIA CUDA® 库，包含 TensorRT®（用于访问深度学习硬件加速器）；NVMEDIA（用于访问硬件加速器以处理图像和实现计算机视觉）；计算和 NVIDIA CUDA 工具。
|NVIDIA DriveWorks SDK
|提供参考应用、工具，以及一个综合的模组库（这些模组可充分利用 DRIVE AGX 平台的计算能力）。
|DRIVE AV
|提供用于感知、制图和规划的模组，这些模组将可利用 DriveWorks SDK。
|DRIVE IX
|实现车辆周边环境可视化的算法、基于 AI 的驾驶员监控以及驾驶舱内置辅助功能。
*TOPS 按芯片进行测量
DRIVE AGX Pegasus™ 开发者套件 (SKU 2200)：
与上述相同，但附加了以下组件：
|组件
|说明
|详细信息
|两块 NVIDIA Turing 独立 GPU (DRIVE AGX Pegasus)
|Turing 独立 GPU (TU104 SXM2)
|130 TOPS (INT8) | 8.1 TFlops (FP32)，通过 NVIDIA ®NVLink™ 与 Xavier SoC 相连接（20 GB/秒）
|独立 GPU 显存带宽
|384 GB/秒
1 DRIVE AGX Pegasus 开发者套件
320 TOPS 的总计算能力
2 Xavier SOC
2 Turing GPU
用于传感器、驱动和网络的 IO
DRIVE AGX Pegasus 开发者套件
(SKU 2200)
包含两个 Xavier SoC 和两块 NVIDIA Turing™ GPU，用于开发无人驾驶出租车应用Hyperion 7.1 传感器规格（单击展开）
7 个外部摄像头 (Sekonix/On Semi AR0231)
2 个前部摄像头（120 FOV 和 60 FOV），用于满足欧盟新车安全评鉴协会 (Euro NCAP) 的安全性标准和基本的 L2 级功能
3 个侧方 (120 FOV) 和后部摄像头 (60 FOV)，用于实现先进的高速公路 L2+ 功能
2 个横向交通 (120 FOV) 摄像头，用于促进城市发展
1 个驾驶舱内置 (55 FOV) 摄像头，用于实现驾驶员监控功能 (On Semi AR0144)
8 个雷达 (Continental ARS430)
1 个前部中心雷达，用于实现基本的 L2 级功能
4 个角落雷达，用于实现先进的高速公路 L2+ 功能
1 个后部雷达，用于高速自动车道变更
2 个横向交通雷达，用于促进城市发展
1 个 IMU（惯性测量单元），用于自校正和自运动 (Xsens)
常见问题解答
DRIVE AGX Hyperion 7.1 DevKit 现已不再提供，但您可以访问此处查看最新一代 NVIDIA Hyperion。
您需要：
-
主机开发 PC
-
DRIVE AGX 开发者套件
-
DRIVE SDK
DRIVE AGX 的开发环境需要一台主机开发 PC（未随附在 DRIVE AGX 开发者套件中）。下图展示了开发工作流程。下示所有工具均通过 NVIDIA SDK Manager 安装在主机 PC 上。
步骤：
-
观看 DRIVE AGX 开发者套件 - 设置步骤视频（已嵌入右侧）
-
请参阅 DRIVE SDK 下载页面以设置您的开发 PC。
-
请参阅教程了解 DRIVE 开发者工具、交叉编译及更多内容。
|将传感器与 DRIVE AGX 集成。
|
|加速图像、激光点云和计算机视觉处理。
|
|使用 TensorRT 加速面向自动驾驶汽车感知开发的深度神经网络的推理过程
|
|使用 DriveWorks SDK 开发用于自动驾驶的感知、制图和规划算法。
|
|DRIVE AGX (P3710) 四摄像头线缆
|Y
|NVIDIA
|DRIVE AGX (P3710) 车辆线缆线束
|N
|NVIDIA
|DRIVE AGX (P3710) 区域电源线
|Y
|NVIDIA
|DRIVE AGX (P3751) 1GbE 网络接口卡适配器 （将标准以太网转换为 HMT-D）
|Y
|NVIDIA
|DRIVE AGX (P3784) 10GbE 网络接口卡适配器 （将标准以太网转换为 HMT-D）
|N
|NVIDIA
文档
= 您需要加入 NVIDIA DRIVE 之 DRIVE AGX 开发者计划才能访问此文件。
DRIVE AGX Xavier
- NVIDIA DRIVE AGX DevKit 入门指南
- DRIVE AGX 开发者套件硬件勘误表（2020 年 2 月 10 日）
- DRIVE Software 10.0 和 DRIVE OS 5.2.0 包括对本勘误表中记录的一些项目的修复。请立即更新到 DRIVE 下载上提供的其中一个版本。
- DRIVE AGX 开发者套件之硬件快速入门指南 (PDF)
- DRIVE AGX 开发者套件产品概览 (PDF)
- DRIVE AGX 开发者套件之机械和安装指南 (PDF)
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