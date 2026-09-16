NVIDIA Hyperion 7.1

包含两个 Xavier SoC 和两块 NVIDIA Turing™ GPU，用于开发无人驾驶出租车应用

7 个外部摄像头 (Sekonix/On Semi AR0231)

2 个前部摄像头（120 FOV 和 60 FOV），用于满足欧盟新车安全评鉴协会 (Euro NCAP) 的安全性标准和基本的 L2 级功能

3 个侧方 (120 FOV) 和后部摄像头 (60 FOV)，用于实现先进的高速公路 L2+ 功能

2 个横向交通 (120 FOV) 摄像头，用于促进城市发展

1 个驾驶舱内置 (55 FOV) 摄像头，用于实现驾驶员监控功能 (On Semi AR0144)

8 个雷达 (Continental ARS430)

1 个前部中心雷达，用于实现基本的 L2 级功能

4 个角落雷达，用于实现先进的高速公路 L2+ 功能

1 个后部雷达，用于高速自动车道变更

2 个横向交通雷达，用于促进城市发展

1 个 IMU（惯性测量单元），用于自校正和自运动 (Xsens)

详情请参阅 NVIDIA Hyperion 开发者套件快速入门指南 (PDF)。