NVIDIA Hyperion 7.1

NVIDIA Hyperion™ 7.1 是 L2+ 级自动驾驶解决方案的参考架构，包含完整的传感器套件和 AI 计算平台，以及用于实现自动驾驶、驾驶员监控和可视化的完整软件堆栈。NVIDIA Hyperion 开发者套件可集成到测试车上，让自动驾驶汽车开发者能够开发、评估和验证自动驾驶汽车技术。通过使用 NVIDIA DRIVE OTA 无线更新基础架构和服务，将软件更新为 NVIDIA Hyperion。



在此处查看新的 NVIDIA HYPERION 8.1




DRIVE AGX Xavier

DRIV AGX Xavier™ DevKit 提供生产级自动驾驶汽车开发所需的硬件、软件和示例应用。NVIDIA DRIVE AGX 系统基于符合生产标准的车规级芯片构建，该系统采用开放式软件框架，并且有一个由可供用户选择的汽车合作伙伴组成的庞大生态系统（包括车规级传感器供应商和汽车一级供应商）。

DRIVE AGX Xavier 开发者套件
(SKU 2000)

包含两个 Xavier 系统级芯片 (SoC)，用于开发 SAE L2/L3 级自动驾驶应用

技术规格（单击即可展开）

DRIVE AGX Xavier 开发者套件 (SKU 2000)：

组件 说明 详细信息
两个 Xavier SoC 基于 ARM v8 ISA 的 8 核“Carmel”CPU
深度学习加速器 (DLA) 5 TOPS (FP16) | 10 TOPS (INT8)
NVIDIA Volta™ 级集成式 GPU 20 TOPS (INT8) | 1.3 TFLOPS (FP32)
可编程视觉加速器 (PVA) 1.6 TOPS
图像信号处理器 (ISP) 15 亿像素/秒
视频编码器 高达 12 亿像素/秒
视频解码器 高达 18 亿像素/秒
显存带宽（256 位 LPDDR4） 136 GB/秒
DRIVE AGX 系统 I/O 摄像头 90 Gb/秒（16 个 GMSL(R) 端口）
激光雷达/雷达 约 50 Gb/秒（以太网）
汽车 IO 6 个 CAN 接口
包含的附件 摄像头 两百万像素 RCCB 摄像头（60 度 FOV）
汽车线束 连接到汽车 IO 端口
其他线缆 将 DRIVE AGX 系统连接到主机开发计算机
DRIVE SDK DRIVE OS
预先刷入的 Linux Ubuntu OS
此外还提供 QNX 选项供用户选择		 NVIDIA CUDA® 库，包含 TensorRT®（用于访问深度学习硬件加速器）；NVMEDIA（用于访问硬件加速器以处理图像和实现计算机视觉）；计算和 NVIDIA CUDA 工具。
NVIDIA DriveWorks SDK 提供参考应用、工具，以及一个综合的模组库（这些模组可充分利用 DRIVE AGX 平台的计算能力）。
DRIVE AV 提供用于感知、制图和规划的模组，这些模组将可利用 DriveWorks SDK。
DRIVE IX 实现车辆周边环境可视化的算法、基于 AI 的驾驶员监控以及驾驶舱内置辅助功能。

*TOPS 按芯片进行测量


DRIVE AGX Pegasus™ 开发者套件 (SKU 2200)：
与上述相同，但附加了以下组件：

组件 说明 详细信息
两块 NVIDIA Turing 独立 GPU (DRIVE AGX Pegasus) Turing 独立 GPU (TU104 SXM2) 130 TOPS (INT8) | 8.1 TFlops (FP32)，通过 NVIDIA ®NVLink™ 与 Xavier SoC 相连接（20 GB/秒）
独立 GPU 显存带宽 384 GB/秒
Hyperion 7.1 计算规格（单击展开）

1 DRIVE AGX Pegasus 开发者套件

320 TOPS 的总计算能力

2 Xavier SOC

2 Turing GPU

用于传感器、驱动和网络的 IO

DRIVE AGX Pegasus 开发者套件
(SKU 2200)

包含两个 Xavier SoC 和两块 NVIDIA Turing™ GPU，用于开发无人驾驶出租车应用

Hyperion 7.1 传感器规格（单击展开）

7 个外部摄像头 (Sekonix/On Semi AR0231)

2 个前部摄像头（120 FOV 和 60 FOV），用于满足欧盟新车安全评鉴协会 (Euro NCAP) 的安全性标准和基本的 L2 级功能

3 个侧方 (120 FOV) 和后部摄像头 (60 FOV)，用于实现先进的高速公路 L2+ 功能

2 个横向交通 (120 FOV) 摄像头，用于促进城市发展

1 个驾驶舱内置 (55 FOV) 摄像头，用于实现驾驶员监控功能 (On Semi AR0144)

8 个雷达 (Continental ARS430)

1 个前部中心雷达，用于实现基本的 L2 级功能

4 个角落雷达，用于实现先进的高速公路 L2+ 功能

1 个后部雷达，用于高速自动车道变更

2 个横向交通雷达，用于促进城市发展

1 个 IMU（惯性测量单元），用于自校正和自运动 (Xsens)



详情请参阅 NVIDIA Hyperion 开发者套件快速入门指南 (PDF)

传感器

NVIDIA Hyperion 7.1 传感器具有用于远距和近距视野的摄像头。

摄像头

用于远距和近距视野的摄像头组合

了解详情
NVIDIA Hyperion 7.1 传感器具有重叠雷达。

雷达

正面、侧面、角落可见性和冗余性重叠

了解详情
NVIDIA Hyperion 传感器带有车辆测距感知。

IMU + GPS

车辆测距感知，可改进精确定位和真值确定

了解详情

常见问题解答

DRIVE AGX Hyperion 7.1 DevKit 现已不再提供，但您可以访问此处查看最新一代 NVIDIA Hyperion。

您需要：

      主机开发 PC
      DRIVE AGX 开发者套件
      DRIVE SDK

DRIVE AGX 的开发环境需要一台主机开发 PC（未随附在 DRIVE AGX 开发者套件中）。下图展示了开发工作流程。下示所有工具均通过 NVIDIA SDK Manager 安装在主机 PC 上。

左图：主机开发 PC 图像 右图：DRIVE AGX 开发者套件

步骤：

开发任务
入门指南
将传感器与 DRIVE AGX 集成。
加速图像、激光点云和计算机视觉处理。
  • 考虑使用 DriveWorks，其包含 CUDA 和 PVA 加速的图像、计算机视觉和激光点云处理模组。
  • 如果仍要实施自己的处理算法，请利用下载页面上提供的 SDK Manager 获取 CUDA 示例。
使用 TensorRT 加速面向自动驾驶汽车感知开发的深度神经网络的推理过程
  • 考虑使用 DriveWorks，其包含 CUDA 和 PVA 加速的图像、计算机视觉和激光点云处理模组。
  • 如果仍要实施自己的处理算法，请利用下载页面上提供的 SDK Manager 获取 CUDA 示例。
使用 DriveWorks SDK 开发用于自动驾驶的感知、制图和规划算法。
  • 使用下载页面上提供的 SDK Manager 访问所有 DriveWorks 模组。
配件
DRIVE AGX 开发者套件中包含？ (Y/N)
联系信息
DRIVE AGX (P3710) 四摄像头线缆 Y NVIDIA
DRIVE AGX (P3710) 车辆线缆线束 N NVIDIA
DRIVE AGX (P3710) 区域电源线 Y NVIDIA
DRIVE AGX (P3751) 1GbE 网络接口卡适配器 （将标准以太网转换为 HMT-D） Y NVIDIA
DRIVE AGX (P3784) 10GbE 网络接口卡适配器 （将标准以太网转换为 HMT-D） N NVIDIA

文档


= 您需要加入 NVIDIA DRIVE 之 DRIVE AGX 开发者计划才能访问此文件。

DRIVE AGX Xavier

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