Jetson 基准测试

第一代 AI 基准测试

NVIDIA Jetson AI 实验室是一系列教程，展示了如何在 NVIDIA Jetson 上运行经过优化的模型，包括最新的生成式 AI 和 Transformer 模型。这些教程涵盖各种模型模式，如 LLM (适用于文本)、VLM (适用于文本和视觉数据)、ViT (视觉 Transformer)、图像生成和 ASR 或 TTS (适用于音频)。