Jetson 基准测试

Jetson 用于部署各种热门 DNN 模型、经过优化的 Transformer 模型和 ML 框架，以高性能推理部署到边缘，用于实时分类和物体检测、姿态估计、语义分割和自然语言处理 (NLP) 等任务。

MLPerf 推理基准测试

下表显示了 NVIDIA Jetson 提交至 MLPerf 推理边缘类别的推理基准测试。


Jetson AGX Orin MLPerf v4.0 结果


模型 NVIDIA Jetson AGX Orin (TensorRT)
单流延迟 (毫秒) 离线 (样本/秒)
LLM 摘要
GPT-J 6B		 10204.46 0.15
图像生成
stable-diffusion-xl		 12941.92 0.08


Jetson AGX Orin 和 Jetson Orin NX MLPerf v3.1 结果


模型 NVIDIA Jetson AGX Orin (TensorRT) NVIDIA Orin MaxQ (TensorRT) NVIDIA Jetson Orin NX NVIDIA Jetson Orin NX MaxQ
单流延迟 (毫秒) 离线 (样本/秒) 多流延迟 (毫秒) 离线 (样本/秒) 系统功率 (W) 离线 (样本/秒) 离线 (样本/秒) 系统功率 (W)
图像分类
ResNet		 0.64 6423.63 2.18 3526.29 23.57 2640.51 1681.87 14.95 美元
目标检测
Retinanet		 11.67 148.71 82.92 74.71 22.27 66.5 47.59 15.57
医疗影像
3D-Unet-99.0		 4371.46 0.51 不适用 不适用 不适用 0.2 0.19 22.04
语音转文本
RNN-T		 94.01 1169.98 不适用 不适用 不适用 431.92 327.79 17.25
自然语言处理
BERT		 5.71 553.69 不适用 不适用 不适用 194.5 136.59 17.04


Jetson AGX Orin Jetson Orin NX MLPerf v3.0 结果


模型 NVIDIA Jetson AGX Orin (TensorRT) NVIDIA Orin MaxQ (TensorRT) NVIDIA Jetson Orin NX
单流 (样本/秒) 离线 (样本/秒) 多流 (样本/秒) 离线 (样本/秒) 系统功率 (W) 离线 (样本/秒)
图像分类
ResNet-50		 1538 6438.10 3686 3525.91 23.06 2517.99
目标检测
Retinanet		 51.57 92.40 60.00 34.6 22.4 36.14
医疗影像
3D-Unet		 .26 0.51 不适用 3.28 28.64 .19
语音转文本
RNN-T		 9.822 1170.23 不适用 14472 25.64 405.27
自然语言处理
BERT		 144.36 544.24 不适用 3685.36 25.91 163.57

  • 可以在以下位置找到重现这些结果的步骤：v3.0 Results | MLCommons
  • 这些结果得益于运行 TensorRT 8.5.0 预览版和 CUDA 11.4 的 NVIDIA Jetson AGX Orin 开发者套件
  • 请注意，单流、离线和多流均使用不同的配置。如需了解更多详情，请参阅 MLCommons 页面

第一代 AI 基准测试

NVIDIA Jetson AI 实验室是一系列教程，展示了如何在 NVIDIA Jetson 上运行经过优化的模型，包括最新的生成式 AI 和 Transformer 模型。这些教程涵盖各种模型模式，如 LLM (适用于文本)、VLM (适用于文本和视觉数据)、ViT (视觉 Transformer)、图像生成和 ASR 或 TTS (适用于音频)。

大型语言模型 (LLM)

小型语言模型 (SLM)

视觉 Transformer (ViT)

Riva