Jetson 基准测试
Jetson 用于部署各种热门 DNN 模型、经过优化的 Transformer 模型和 ML 框架，以高性能推理部署到边缘，用于实时分类和物体检测、姿态估计、语义分割和自然语言处理 (NLP) 等任务。
MLPerf 推理基准测试
下表显示了 NVIDIA Jetson 提交至 MLPerf 推理边缘类别的推理基准测试。
Jetson AGX Orin MLPerf v4.0 结果
|模型
|NVIDIA Jetson AGX Orin (TensorRT)
|单流延迟 (毫秒)
|离线 (样本/秒)
|LLM 摘要
GPT-J 6B
|10204.46
|0.15
|图像生成
stable-diffusion-xl
|12941.92
|0.08
- 完整结果请访问 v4.0 结果|MLCommons
- 这些结果基于运行 JetPack 5.1.1、TensorRT 9.0.1 和 CUDA 11.4 的 NVIDIA Jetson AGX Orin 开发者套件
- 以下链接中的代码可以重现这些 MLPerf 结果：https://github.com/mlcommons/inference_results_v4.0/tree/main/closed/NVIDIA
Jetson AGX Orin 和 Jetson Orin NX MLPerf v3.1 结果
|模型
|NVIDIA Jetson AGX Orin (TensorRT)
|NVIDIA Orin MaxQ (TensorRT)
|NVIDIA Jetson Orin NX
|NVIDIA Jetson Orin NX MaxQ
|单流延迟 (毫秒)
|离线 (样本/秒)
|多流延迟 (毫秒)
|离线 (样本/秒)
|系统功率 (W)
|离线 (样本/秒)
|离线 (样本/秒)
|系统功率 (W)
|图像分类
ResNet
|0.64
|6423.63
|2.18
|3526.29
|23.57
|2640.51
|1681.87
|14.95 美元
|目标检测
Retinanet
|11.67
|148.71
|82.92
|74.71
|22.27
|66.5
|47.59
|15.57
|医疗影像
3D-Unet-99.0
|4371.46
|0.51
|不适用
|不适用
|不适用
|0.2
|0.19
|22.04
|语音转文本
RNN-T
|94.01
|1169.98
|不适用
|不适用
|不适用
|431.92
|327.79
|17.25
|自然语言处理
BERT
|5.71
|553.69
|不适用
|不适用
|不适用
|194.5
|136.59
|17.04
- 完整结果请访问 v3.1 结果|MLCommons
- 这些结果使用 NVIDIA Jetson AGX Orin 开发者套件和运行 JetPack 5.1.1、TensorRT 8.5.2 和 CUDA 11.4 的 Orin NX 16GB A
- 以下链接中的代码可以重现这些 MLPerf 结果：https://github.com/mlcommons/inference_results_v3.1/tree/main/closed/NVIDIA
Jetson AGX Orin Jetson Orin NX MLPerf v3.0 结果
|模型
|NVIDIA Jetson AGX Orin (TensorRT)
|NVIDIA Orin MaxQ (TensorRT)
|NVIDIA Jetson Orin NX
|单流 (样本/秒)
|离线 (样本/秒)
|多流 (样本/秒)
|离线 (样本/秒)
|系统功率 (W)
|离线 (样本/秒)
|图像分类
ResNet-50
|1538
|6438.10
|3686
|3525.91
|23.06
|2517.99
|目标检测
Retinanet
|51.57
|92.40
|60.00
|34.6
|22.4
|36.14
|医疗影像
3D-Unet
|.26
|0.51
|不适用
|3.28
|28.64
|.19
|语音转文本
RNN-T
|9.822
|1170.23
|不适用
|14472
|25.64
|405.27
|自然语言处理
BERT
|144.36
|544.24
|不适用
|3685.36
|25.91
|163.57
- 可以在以下位置找到重现这些结果的步骤：v3.0 Results | MLCommons
- 这些结果得益于运行 TensorRT 8.5.0 预览版和 CUDA 11.4 的 NVIDIA Jetson AGX Orin 开发者套件
- 请注意，单流、离线和多流均使用不同的配置。如需了解更多详情，请参阅 MLCommons 页面
第一代 AI 基准测试
NVIDIA Jetson AI 实验室是一系列教程，展示了如何在 NVIDIA Jetson 上运行经过优化的模型，包括最新的生成式 AI 和 Transformer 模型。这些教程涵盖各种模型模式，如 LLM (适用于文本)、VLM (适用于文本和视觉数据)、ViT (视觉 Transformer)、图像生成和 ASR 或 TTS (适用于音频)。
大型语言模型 (LLM)
小型语言模型 (SLM)
视觉 Transformer (ViT)
Riva
- 完整结果请访问 Jetson AI 实验室基准测试