现代 AI 的强大功能现正在世界各地的创客、学习者和嵌入式开发者手下大放异彩。

NVIDIA® Jetson Nano™ 开发者套件是一款功能强大的小型计算机，可让您在图像分类、目标检测、分割和语音处理等应用中并行运行多个神经网络。全部工作都可在这一简单易用的平台上完成，而其运行功耗仅为 5 瓦。

此套件也非常易于上手！只需插入已写入系统镜像的 microSD 卡，启动开发者套件，即可开始使用整个 NVIDIA Jetson™ 系列产品中所用的 NVIDIA JetPack SDK。JetPack 与 NVIDIA 用于训练和部署 AI 软件的先进 AI 平台相兼容，可降低了复杂性并减少开发者的工作量。

立即开始使用 Jetson Nano 开发者套件。我们期待看到您的创作成果！