Jetson Nano 开发者套件
现代 AI 的强大功能现正在世界各地的创客、学习者和嵌入式开发者手下大放异彩。
NVIDIA® Jetson Nano™ 开发者套件是一款功能强大的小型计算机，可让您在图像分类、目标检测、分割和语音处理等应用中并行运行多个神经网络。全部工作都可在这一简单易用的平台上完成，而其运行功耗仅为 5 瓦。
此套件也非常易于上手！只需插入已写入系统镜像的 microSD 卡，启动开发者套件，即可开始使用整个 NVIDIA Jetson™ 系列产品中所用的 NVIDIA JetPack SDK。JetPack 与 NVIDIA 用于训练和部署 AI 软件的先进 AI 平台相兼容，可降低了复杂性并减少开发者的工作量。
立即开始使用 Jetson Nano 开发者套件。我们期待看到您的创作成果！
|GPU
|128 核 Maxwell
|CPU
|四核 ARM A57 @ 1.43GHz
|内存
|4GB 64 位 LPDDR4 25.6 GB/s
|存储
|microSD 卡（不包含）
|视频编码
|4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265)
|视频解码
|4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p @ 30 | 18x 720p @ 30 (H.264/H.265)
|摄像头
|2 个 MIPI CSI-2 DPHY 通道
|连接
|千兆以太网、M.2 Key E
|显示
|HDMI 和显示端口
|USB
|4 个 USB 3.0 接口、USB 2.0 Micro-B 接口
|其他
|GPIO、I2C、I2S、SPI、UART
|规格尺寸
|69mm x 45mm，260 针边缘接口
请参阅 NVIDIA 文档以了解当前支持的功能，并参阅 Jetson 硬件页面以了解所有 Jetson 模块的对比。
开发者套件内容
- NVIDIA Jetson Nano 模块和载板
- 提供快速入门和支持信息的小纸卡
- 折叠的纸架
资源
JetPack SDK
NVIDIA JetPack SDK 是构建 AI 应用的全面解决方案。为 Jetson 开发者套件刷入最新的操作系统镜像，为主机和开发者套件安装开发者工具，并安装快速启动开发环境所需的库、API、示例和文档。
DeepStream SDK
NVIDIA 的 DeepStream SDK 提供了完整的流分析工具包，可用于基于 AI 的视频和图像理解以及多传感器处理。DeepStream 是 NVIDIA Metropolis 平台不可或缺的一部分，该平台用于构建端到端服务和解决方案，以将像素和传感器数据转换为可行的见解。
如要了解有关 Jetson Nano 的更多教程，请访问我们的教程页面。
Jetson Nano 开发者套件：介绍视频
在本视频中，我们将向您介绍 Jetson Nano 开发者套件的端口和其他组件、启动步骤以及其他内容。
如要了解分步说明，请访问 Jetson Nano 开发者套件入门指南。
Jetson AI 课程和认证
NVIDIA 深度学习培训中心会为开发者、教育工作者、学生和终身学习者提供边缘 AI 方面的有用实操培训和认证。获得职业发展和进步所需的关键 AI 技能。完成这些免费的开源课程后，您将获得证书。立即注册 >
Hello AI World — 了解 Jetson Nano
是否想通过 AI 将您的下一个项目提升至全新水平？如果答案为“是”，则您应当参加此网络研讨会。我们将向您介绍全新的 Jetson Nano™ 及其最新功能，正是这些功能使其成为在边缘创建高性能 AI 项目的理想平台。立即观看 >
社区资源和项目
在 Jetson 社区资源页面中查找社区为助力您的开发体验助力而开发的工具和教程，并查看社区项目页面，获取下一个项目的灵感！
在 Jetson Nano 上使用 AWS ML IOT 服务部署 AI
了解如何使用 AWS ML 服务和 AWS IoT Greengrass 开发深度学习模型，并借助 NVIDIA Jetson Nano 在边缘上进行部署。创建深度学习示例模型，在 Jetson Nano 上设置 AWS IoT Greengrass 并使用 AWS IoT Greengrass 在 Jetson Nano 上部署示例模型。立即观看 >
有疑问吗？
如果您有任何疑问，请将其发布到 NVIDIA Jetson Nano 论坛。