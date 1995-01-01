Jetson Nano 开发者套件入门
简介
NVIDIA® Jetson Nano™ 开发者套件是一款专为创客、学习者和开发者打造的小型 AI 计算机。学习此简要指南后，您将能开始构建实用的 AI 应用、炫酷的 AI 机器人以及其他精彩作品。
- 用于主存储器的 microSD 卡插槽
- 40 针扩展接头
- 用于 5V 电源输入或设备模式的 Micro-USB 接口
- 千兆以太网端口
- USB 3.0 端口（4 个）
- HDMI 输出端口
- DisplayPort 接口
- 用于 5V 电源输入的直流桶式插座
- MIPI CSI-2 摄像头接口
盒内包含
Jetson Nano 开发者套件盒内包含：
- NVIDIA Jetson 模块和参考载板
- 提供快速入门和支持信息的小纸卡
- 折叠的纸架
不包含的物品
您还需要：
- microSD 卡（建议最小采用 32GB UHS-1）
- USB 键盘和鼠标
- 计算机显示器（HDMI 或 DP）
- Micro-USB 电源
首先准备一台能向 microSD 卡中刷写数据的联网计算机。
安装准备
硬件准备
microSD 卡
Jetson Nano 开发者套件将 microSD 卡用作启动设备和主存储器。请务必为项目准备一个大容量快速存储卡；建议最小采用 32 GB UHS-1 卡。
请参阅下方的说明，将操作系统和软件刷写到 microSD 卡中。
Micro-USB 电源
您需要使用能够在开发者套件的 Micro-USB 接口处提供 5V⎓2A 的高品质电源为开发者套件供电。并非每个宣称提供“5V⎓2A”的电源都能够真正做到这一点。
NVIDIA 现推荐一款经过验证的高品质电源：Adafruit 5V 2.5A 开关电源，附带 20AWG MicroUSB 线缆 (GEO151UB-6025)。它采用专门设计，旨在克服 USB 电源的常见问题；详情请参阅链接的产品页面。
注意
您可在 USB 电源的标签上看到其额定功率输出能力。
USB 电源的实际供电能力有所不同。请参阅 Jetson Nano 开发者套件用户指南以了解更多信息。
将镜像写入 microSD 卡
准备 microSD 卡时，您需要一台能够读写 SD 卡（通过内置 SD 卡槽或适配器）的联网计算机。
- 下载 Jetson Nano 开发者套件 SD 卡镜像，并留意其在计算机上的保存位置。
- 根据您的计算机操作系统类型（Windows、macOS 或 Linux），按如下相应说明将该镜像写入 microSD 卡。
Chrome OS 说明
[FILL_THIS_PART]
microSD 卡准备就绪后，继续设置开发者套件。
Instructions for Windows
使用 SD 协会的 SD Memory Card Formatter 格式化 microSD 卡。
- 下载、安装并启动 Windows 版 SD Memory Card Formatter。
- 选择卡驱动器
- 选择“Quick format”（快速格式化）
- 将“Volume label”（卷标）留空
- 单击“Format”（格式化）开始格式化，然后在警告对话框中单击“Yes”（是）
使用 Etcher 将 Jetson Nano 开发者套件 SD 卡镜像写入 microSD 卡
- 下载、安装并启动 Etcher。
- 单击“Select image”（选择镜像），然后选择先前下载的压缩镜像文件。
- 插入 microSD 卡（若尚未插入）。
如果 Windows 弹出如下提示对话框，则单击“Cancel”（取消）（请参阅此处解释）：
- 单击“Select drive”（选择驱动器），并选择正确设备。
- 单击“Flash!”（闪存！）。如果 microSD 卡通过 USB3 连接，Etcher 写入和验证图像约会需要 10 分钟。
- Etcher 操作完成后，Windows 可能会提示您它不知如何读取 SD 卡。此时只需单击“Cancel”（取消），然后删除 microSD 卡即可。
microSD 卡准备就绪后，继续设置开发者套件。
Mac 说明
您可以使用 Etcher 等图形程序或通过命令行来写入 SD 卡镜像。
Etcher 说明
- 此时请勿插入 microSD 卡。
- 下载、安装并启动 Etcher。
- 单击“Select image”（选择镜像），然后选择先前下载的压缩镜像文件。
- 插入 microSD 卡。当 Mac 显示如下窗口时，单击“Ignore”（忽略）：
- 如果您未连接其他外部驱动器，Etcher 将会自动选择该 microSD 卡作为目标设备。反之，则单击“Select drive”（选择驱动器），并选择正确设备。
- 单击“Flash!”（闪存！）。Mac 或会提示您输入用户名和密码，然后才允许 Etcher 继续操作。
- Etcher 操作完成后，Mac 可能会提示您它不知如何读取 SD 卡。此时只需单击“Eject”（弹出），然后删除 microSD 卡。
命令行说明
- 此时请勿插入 microSD 卡。稍等片刻，之后您便可在下述步骤中找出正确的磁盘设备名称。
- 打开“Terminal”（终端）应用：
-
使用以下命令列出已连接到 Mac 的任何外部磁盘设备：
diskutil list external | fgrep '/dev/disk'
例如，如果您已将 USB 驱动器连接到 Mac 上，则系统将显示类似于以下内容的结果：
- 插入您的 microSD 卡。当 Mac 显示如下窗口时，单击“Ignore”（忽略）：
- 使用与上述相同的命令列出外部磁盘设备。新列出的磁盘设备是 microSD 卡（本例中为 /dev/disk2）：
- 使用以下命令从 microSD 卡中删除任何现有分区，以确保 MacOS 允许您向其中写入内容。请务必指定正确的磁盘设备。
sudo diskutil partitionDisk /dev/disk<n> 1 GPT "Free Space" "%noformat%" 100%
例如：
- 使用以下命令将 SD 卡压缩镜像写入 microSD 卡。请注意，应使用 /dev/rdisk 而不是 /dev/disk：
/usr/bin/unzip -p ~/Downloads/jetson_nano_devkit_sd_card.zip | sudo /bin/dd of=/dev/rdisk<n> bs=1m
例如：
- 系统不会显示进度提示（除非您使用 CTRL-t 发出信号）。在 dd 命令结束之后，Mac 将会提示您它无法读取 microSD 卡。此时只需单击“Eject”（弹出）即可：
microSD 卡准备就绪后，继续设置开发者套件。
Instructions for Linux
您可以使用 Etcher 等图形程序或通过命令行来写入 SD 卡镜像。
Etcher 说明
- 下载、安装并启动 Etcher。
- 单击“Select image”（选择镜像），然后选择先前下载的压缩镜像文件。
- 插入 microSD 卡。如果您未连接其他外部驱动器，Etcher 将会自动选择该 microSD 卡作为目标设备。反之，则单击“Change”（更改），并选择正确设备。
- 单击“Flash!”（闪存！）。操作系统或会提示您输入用户名和密码，然后才允许 Etcher 继续操作。
- Etcher 操作完成后，使用“Files”（文件）应用程序弹出 SD 卡：
- 将 microSD 卡从计算机中拔出。
命令行说明
- 按 Ctrl + Alt + t，打开“Terminal”（终端）应用。
- 插入 microSD 卡，然后使用以下命令显示系统向其分配的磁盘设备：
dmesg | tail | awk '$3 == "sd" {print}'
- 使用以下命令将 SD 卡压缩镜像写入 microSD 卡：
/usr/bin/unzip -p ~/Downloads/jetson_nano_devkit_sd_card.zip | sudo /bin/dd of=/dev/sd<x> bs=1M status=progress
sudo eject /dev/sd<x>
- 将 microSD 卡从计算机中拔出。
microSD 卡准备就绪后，继续设置开发者套件。
microSD 卡准备就绪后，继续设置开发者套件。
安装和首次启动
与开发者套件进行交互的方法有两种：1) 在已连接显示器、键盘和鼠标的情况下进行交互，或者 2) 通过连接到另一台计算机，在“无外设模式”下进行交互。
您可以通过上述任何一种方式进行初始设置。
|初始设置 在连接显示器的情况下
|初始设置 在无外设模式下
|显示器、键盘和鼠标
|必需
|不需要
|另一台计算机
|不需要
|必需
|电源选件
|可以使用 Micro-USB 或直流电源
|需要直流电源
在连接显示器的情况下进行初始设置
Setup Steps
- 展开纸架，并放入开发者套件盒内。
- 将 microSD 卡（已写入系统映像）插入 Jetson Nano 模块下侧的插槽中。
- 将开发者套件置于纸架上。
- 启动计算机显示器并与其相连。
- 连接 USB 键盘和鼠标。
- 连接 Micro-USB 电源（或查看 Jetson Nano 开发者套件用户指南，以了解结合使用直流电源与桶式插座连接器的详细信息）。开发者套件将自动通电并启动。
首次启动
开发者套件一经通电，Micro-USB 接口旁边的绿色 LED 灯就会亮起。首次启动时，您需按照开发者套件的说明，完成一些初始设置，包括：
- 查看并接受 NVIDIA Jetson 软件 EULA
- 选择系统语言、键盘布局和时区
- 创建用户名、密码和计算机名称
- 选择应用分区大小，推荐使用建议的最大大小
无外设模式下的初始设置
如要在未将显示器连接到开发者套件的情况下完成设置，您需要将开发者套件连接到另一台计算机，然后通过终端应用（例如，PuTTY）与其进行通信，以便在该计算机上处理 USB 串行通信。
注意：由于必须使用 Micro-USB 接口访问初始配置提示符，所以无外设初始配置要求使用带桶式插座连接器的直流电源为开发者套件供电。
设置步骤
- 展开纸架，放入开发者套件盒内。
- 将 microSD 卡（已写入系统映像）插入 Jetson Nano 模块下侧的插槽中。
- 将开发者套件置于纸架上。
- 查看 Jetson Nano 开发者套件用户指南以了解 J48 电源选择接头和 J25 电源插座的位置。
- 用跳线连接 J48 电源选择接头引脚。
- 将直流电源连接到 J25 电源插座。开发者套件将自动通电。
- 等待 1 分钟，以便开发者套件启动。
- 将另一台计算机连接到开发者套件的 Micro-USB 接口。
- 在另一台计算机上，使用串行终端应用通过主机串行端口连接到开发者套件。
ChromeOS 说明
Instructions for Windows
Locate the correct COM port
假设您已将 Windows PC 连接到开发者套件的 Micro-USB 接口，右键单击 Windows 的“Start”（开始）图标，然后选择“Device Manager”（设备管理器）。
打开“Ports”（端口）（COM 和 LPT）以查找“USB 串行设备”的 COM 端口号（在本示例中为“COM 16”）
双击每个 USB 串行设备条目，以便查看其属性。转到“Details”（详细信息）选项卡，然后选择“Hardware Ids”（硬件 Id）。如果您看到了 VID 0955 和 PID 7020，则您可在 Jetson 开发者套件中使用该 USB 串行设备。记下 COM 端口名称（在本示例中为 COM16）以便稍后使用。
在 PuTTY 中打开该 COM 端口
PuTTY 是广泛用于访问串行控制台的终端应用之一。 您可以使用其他终端应用，但如果 Windows PC 上没有任何此类应用，则可以从此处下载 PuTTY。
打开 PuTTY 应用。在左侧“Category”（类别）窗格中选择“Session”（会话）后，在“Serial line”（串行线）和“Speed”（速度）中分别输入 COM 端口名称和“115200”。
单击“Open”（打开）以连接到该控制台。
macOS 说明
查找 tty 设备
在连接到 Jetson 开发者套件进行初始设置之前，请检查 macOS 计算机上已显示的串行设备。
$ ls /dev/cu.usbmodem* ~$
将 macOS 计算机连接到开发者套件的 Micro-USB 接口，然后运行同一命令以查找新添加的设备。
~$ ls /dev/cu.usbmodem* /dev/cu.usbmodem14133200001053 ~$
您的 Jetson 开发者套件将使用新的串行设备。
~$ ls -l /dev/cu.usbmodem* crw-rw-rw- 1 root wheel 18, 19 Oct 2 03:54 /dev/cu.usbmodem14133200001053 ~$
Screen 命令
默认情况下，我们会在安装 macOS 时一并安装 Screen 命令。
使用先前发现的设备名称作为“screen”命令的命令行选项。
$ sudo screen /dev/cu.usbmodem14133200001053 115200
终止运行 screen 命令
如需终止 screen 命令会话，请按 C-a + k (Ctrl + a，再按 k)，然后在确认时按 y。
检查
查找 tty 设备
在连接到 Jetson 开发者套件进行初始设置之前，请检查 Linux 计算机上已显示的串行设备。
$ dmesg | grep --color 'tty'
将 Linux 计算机连接到开发者套件的 Micro-USB 接口，然后运行同一命令以查找新添加的设备。
$ dmesg | grep --color 'tty' … … [xxxxxx.xxxxxx] cdc_acm 1-5:1.2: ttyACM0: USB ACM device
您的 Jetson 开发者套件将使用新的串行设备。
$ ls -l /dev/ttyACM0 crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 2 02:45 /dev/ttyACM0
Screen 命令
如果 Screen 程序现已可以使用，则请在 Linux 计算机上进行安装。例如，如果您运行的是 Ubuntu，请使用以下命令安装 Screen。
$ sudo apt-get install -y screen
使用先前发现的设备名称作为“screen”命令的命令行选项。
$ sudo screen /dev/ttyACM0 115200
终止运行 screen 命令
如需终止 screen 命令会话，请按 C-a + k (Ctrl + a，再按 k)，然后在确认时按 y。
在连接到开发者套件后，如果系统未自动显示初始设置屏幕，请点击 SPACE（空格）。
首次启动
开发者套件一经通电，Micro-USB 接口旁边的绿色 LED 灯就会亮起。首次启动时，您需按照开发者套件的说明，完成一些初始设置，包括：
- 查看并接受 NVIDIA Jetson 软件 EULA
- 选择系统语言、键盘布局和时区
- 创建用户名、密码和计算机名称
- 选择应用分区大小，推荐使用建议的最大大小
登录后
您会在串行终端应用中看到标准 Linux 命令行提示符。恭喜！
后续步骤
查找所需内容
- 阅读 Jetson Nano 开发者套件用户指南，其中包含以下内容：
- 开发者套件硬件的更多详情。
- NVIDIA JetPack 的所有组件（包括支持交叉编译的开发者工具）说明。
- 所有相关示例和示例文档的列表。
- 前往 NVIDIA Jetson 开发者领地，浏览所有 Jetson 平台信息。
- 在 NVIDIA Jetson 论坛中提出问题或分享项目。
项目与学习
Jetson Nano 开发者套件是用于学习和制作的 AI 计算机。
Jetson AI Courses and Certification
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查看 Jetson 项目页面
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- Jetson Nano 开发者套件提供 Jetson GPIO Python 库等实用工具，并且可兼容很多来自 Adafruit 和 Raspberry Pi 的常见传感器和外围设备。
- Jetson Nano 支持 TensorFlow、PyTorch、Caffe 和 MXNet 等多种主流 AI 框架，同时能够并行运行多个神经网络来处理数据和驱动操作。
故障排除
电源
如果您无法启动 Jetson Nano 开发者套件，则您的 USB 电源可能存在问题。请使用类似于此产品的高品质电源。
另外，必须使用高品质电源线将电源连接到开发者套件：
- 最好使用配备永久连接线缆的电源。
- 线缆越短，电压下降越小。
显示器
不支持 HDMI 转 DVI 适配器。请使用接受 HDMI 或 DP 输入的显示器。