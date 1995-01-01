Jetson Nano 开发者套件入门

Locate the correct COM port

假设您已将 Windows PC 连接到开发者套件的 Micro-USB 接口，右键单击 Windows 的“Start”（开始）图标，然后选择“Device Manager”（设备管理器）。

打开“Ports”（端口）（COM 和 LPT）以查找“USB 串行设备”的 COM 端口号（在本示例中为“COM 16”）

双击每个 USB 串行设备条目，以便查看其属性。转到“Details”（详细信息）选项卡，然后选择“Hardware Ids”（硬件 Id）。如果您看到了 VID 0955 和 PID 7020，则您可在 Jetson 开发者套件中使用该 USB 串行设备。记下 COM 端口名称（在本示例中为 COM16）以便稍后使用。

在 PuTTY 中打开该 COM 端口

PuTTY 是广泛用于访问串行控制台的终端应用之一。 您可以使用其他终端应用，但如果 Windows PC 上没有任何此类应用，则可以从此处下载 PuTTY。

打开 PuTTY 应用。在左侧“Category”（类别）窗格中选择“Session”（会话）后，在“Serial line”（串行线）和“Speed”（速度）中分别输入 COM 端口名称和“115200”。

单击“Open”（打开）以连接到该控制台。