NVIDIA FLARE

NVIDIA FLARE™（NVIDIA 联合学习应用运行时环境）是一种与领域无关、开源且可扩展的联邦学习 SDK。它使研究人员和数据科学家能够将现有的 ML/DL 工作流程调整为联合模式，并使平台开发者能够为分布式多方协作构建安全、保护隐私的产品。

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