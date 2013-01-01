NVIDIA FleX
FleX 是一种基于粒子的仿真技术，用于呈现实时视觉特效。传统意义上的视觉特效是通过使用元素组合加以呈现，而这些元素则由专门针对刚体、流体、服装等的求解器创建而成。由于 FleX 用统一的粒子表示所有对象类型，因而能够实现全新的特效，让不同的仿真物质可以无缝交互。此类统一的实体求解器是离线计算机图形世界的重要组成部分，其中广泛使用了诸如 Autodesk Maya 的 nCloth 以及 Softimage 的 Lagoa 之类的工具。FleX 的目标是利用 GPU 的强大功能将这些离线应用的功能引入实时计算机图形。
主要特性
- 专为艺术家打造的工具，可确保提供一站式解决方案
- 用于打造特效的统一求解器
- 刚体或可变形的物体
- 相变
- 粒子
- 流体
- 服装
- 绳索
- 黏着力
- 气体
|平台
|Win 或 Linux
|依赖项
|待完善
|引擎
|
UE4 (GitHub)
Unity
|链接
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NVIDIA FleX 1.1.0 已发布
Siggraph 2014 论文
Siggraph 2013 论文
UE4 GameWorks 论坛
Unity NVIDIA FleX 教程视频
用户好评
TouchDesigner 集成了 NVIDIA Flex，使我们的客户能够在其 NVIDIA GPU 上运行粒子仿真，并且粒子数量与以前相比可能增加了十倍以上。Flex 支持复杂的仿真，这些仿真之前用于离线应用的领域，现在可在 TouchDesigner 中实时运行。Ben Voigt，Derivative 产品经理