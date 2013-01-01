NVIDIA FleX

NVIDIA Flex

FleX 是一种基于粒子的仿真技术，用于呈现实时视觉特效。传统意义上的视觉特效是通过使用元素组合加以呈现，而这些元素则由专门针对刚体、流体、服装等的求解器创建而成。由于 FleX 用统一的粒子表示所有对象类型，因而能够实现全新的特效，让不同的仿真物质可以无缝交互。此类统一的实体求解器是离线计算机图形世界的重要组成部分，其中广泛使用了诸如 Autodesk Maya 的 nCloth 以及 Softimage 的 Lagoa 之类的工具。FleX 的目标是利用 GPU 的强大功能将这些离线应用的功能引入实时计算机图形。

Unity 插件

Flex Github 仓库


主要特性
  • 专为艺术家打造的工具，可确保提供一站式解决方案
  • 用于打造特效的统一求解器
  • 刚体或可变形的物体
  • 相变
  • 粒子
  • 流体
  • 服装
  • 绳索
  • 黏着力
  • 气体
平台 Win 或 Linux
依赖项 待完善
引擎 UE4 (GitHub)
Unity
链接 NVIDIA FleX 1.1.0 已发布
Siggraph 2014 论文
Siggraph 2013 论文
UE4 GameWorks 论坛

Unity NVIDIA FleX 教程视频


用户好评

TouchDesigner 集成了 NVIDIA Flex，使我们的客户能够在其 NVIDIA GPU 上运行粒子仿真，并且粒子数量与以前相比可能增加了十倍以上。Flex 支持复杂的仿真，这些仿真之前用于离线应用的领域，现在可在 TouchDesigner 中实时运行。

Ben Voigt，Derivative 产品经理