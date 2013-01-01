NVIDIA Flex

FleX 是一种基于粒子的仿真技术，用于呈现实时视觉特效。传统意义上的视觉特效是通过使用元素组合加以呈现，而这些元素则由专门针对刚体、流体、服装等的求解器创建而成。由于 FleX 用统一的粒子表示所有对象类型，因而能够实现全新的特效，让不同的仿真物质可以无缝交互。此类统一的实体求解器是离线计算机图形世界的重要组成部分，其中广泛使用了诸如 Autodesk Maya 的 nCloth 以及 Softimage 的 Lagoa 之类的工具。FleX 的目标是利用 GPU 的强大功能将这些离线应用的功能引入实时计算机图形。

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