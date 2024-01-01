由 NVIDIA 开发的 fVDB 是一个开源深度学习框架，用于实现稀疏、大规模、高性能的空间智能。它在 OpenVDB 之上构建了 NVIDIA 加速的 AI 运算符，以实现现实级别的数字孪生、神经辐射场、3D 生成式 AI 等。



fVDB PyTorch 扩展程序通过 fVDB 抢先体验计划提供。



fVDB 抢先体验计划将于 2024 年 9 月开始接受申请。



申请抢先体验计划

fVDB Github



fVDB 3D 深度学习基础架构支持大规模生成式 AI、城市规模的神经辐射场 (NeRF)、物理模拟，以及从 10 亿个点生成网格。



具备空间智能的生成式物理 AI

ffVDB 为大规模数据集和高分辨率提供 3D 深度学习基础设施。它将关键的 AI 运算融合到基于 VDB 格式的单一、一致的系统中。fVDB 是具有空间智能的生成式物理 AI 基础设施。



高性能、高分辨率

fVDB AI Operator 基于 NanoVDB 构建，可为 OpenVDB 提供 GPU 加速。该框架支持针对实时优化的稀疏卷积和光线追踪等操作。fVDB 可加快训练速度并实现实时推理，从而更大限度地减少内存占用并提高数据处理吞吐量。

