NVIDIA IndeX 3D 科学数据可视化

NVIDIA IndeX® 是一款 3D 立体交互式可视化 SDK，支持科学家和研究人员可视化海量数据集并与之交互，实时进行修改，以及导航至相关度最高的数据部分；所有这些均实时开展，可助力科研人员以更快速度收集更有用的内在信息。IndeX 利用 GPU 集群实现了多值立体数据和嵌入式几何数据的实时可扩展计算和可视化。