NVIDIA IndeX 3D 科学数据可视化
NVIDIA IndeX® 是一款 3D 立体交互式可视化 SDK，支持科学家和研究人员可视化海量数据集并与之交互，实时进行修改，以及导航至相关度最高的数据部分；所有这些均实时开展，可助力科研人员以更快速度收集更有用的内在信息。IndeX 利用 GPU 集群实现了多值立体数据和嵌入式几何数据的实时可扩展计算和可视化。
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可视化
准确、高质量的数据可视化、特征表示和注释
可扩展性
针对当前和未来几代 NVIDIA GPU 架构进行了优化。跨多个 GPU 和多个节点透明地扩展
可扩展性
适用于各种应用领域的灵活性和可扩展性
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NVIDIA IndeX 容器
NVIDIA IndeX 是领先的 HPC 体积可视化工具。它利用 GPU 的计算能力，通过在 GPU 加速的集群上分配可视化工作负载，在大型数据集上提供实时性能。下载容器
NVIDIA Omniverse 中的 IndeX
借助NVIDIA Omniverse™ ，科学家和研究人员可以连接现有的科学可视化工具，以交互方式实时查看聚合数据集。借助 IndeX 体渲染器现已在Omniverse中提供抢先体验，科学家可以与海量数据集进行交互、实时迭代，并更快地进行观察以加速洞察。
Kitware ParaView 中的 IndeX
ParaView 的 NVIDIA IndeX 插件是与 Kitware 合作开发的，使研究人员能够更好地分析超大数据集的 3D 可视化并与之交互。下载容器