用于图形开发者的遗留工具
为了能够更好地服务于正在利用遗留图形工具的开发者，此中心包含目前仍可用但已不再进行开发或支持的所有工具，。
NVIDIA 3D Vision 和 Surround
借助 NVIDIA 3D Vision® 和 Surround™，开发者可以创建更加出色的沉浸式 3D 内容。怪物、子弹和场景从平面显示器中一跃而出，注入游戏玩家的想象力，使其化身为游戏的一部分。了解详情
DDS 实用程序
这是一组用于操作 DDS 图像文件的实用程序。其中包括 nvDXT（nvDXT 库的命令行二进制版本）、detach（能够从 DDS 文件中提取 MIP 级别的工具）、stitch（将 MIP 级别重新组合为单个 DDS 文件的工具）和 readDXT（能够读取压缩图像并写入 TGA 文件）。立即下载
高动态范围显示器开发
900 系列之后推出的所有 NVIDIA GPU 均支持 HDR 显示输出。HDMI 2.0 能够提供所需的带宽，用于实现 HDR 所需的更高质量信号。了解详情
NVIDIA Linux Graphics Debugger
NVIDIA Linux Graphics Debugger 是一款 3D 图形开发工具，使开发者能够在 Linux 上调试、配置和优化现代 OpenGL 应用程序。它还使专业图形开发者能够从各种 Linux 发行版上充分发挥 NVIDIA RTX™ 和 NVIDIA® GeForce® GPU 的性能。了解详情
NVIDIA Ansel
借助 NVIDIA Ansel，游戏玩家可以在约 40 款游戏中从几乎任意角度捕捉令人震撼的全 3D 超高分辨率游戏图像。了解详情
NVIDIA CodeWorks
NVIDIA CodeWorks for Android 是一款专业级解决方案，能够提供全套调试、分析和系统跟踪功能的 GPU 和 CPU 工具，以及随附的 SDK 和 Android 开发库。了解详情
NVIDIA FleX
NVIDIA FleX 是基于粒子的模拟技术，能够呈现实时视觉效果。了解详情
NVIDIA Highlights
NVIDIA Highlights 能够自动捕捉重要游戏时刻、关键击杀和制胜之举的视频，确保随时保存游戏玩家的精彩游戏时刻。了解详情
NVIDIA PostWorks
NVIDIA PostWorks 由不同的后处理技术组成，其中包括用于抗锯齿的 NVIDIA TXAA™、该技术改进了空间过滤的标准 2x MSAA 和 4x MSAA，以及散焦景深 (Bokeh)，一个结合了基于扩散的景深和固定开销、恒定大小散焦的效果组合。了解详情
NVIDIA Turf Effect
NVIDIA Turf Effect（草坪效果）使用户能够通过物理交互来模拟和渲染大规模的草叶。了解详情
NVIDIA Volumetric Lighting
NVIDIA Volumetric Lighting 通过 DirectX 着色器实现光散射的物理模型。平行光、泛光等和聚光灯均受支持。了解详情
Optimus
Optimus® 支持使用 NVIDIA 高性能图形来渲染应用程序，同时在连接到集成显卡的显示器上进行显示。下载编程指南
探索适用于游戏开发者的新工具。