用于图形开发者的遗留工具

为了能够更好地服务于正在利用遗留图形工具的开发者，此中心包含目前仍可用但已不再进行开发或支持的所有工具，。

NVIDIA 3D Vision 和 Surround 借助 NVIDIA 3D Vision® 和 Surround™，开发者可以创建更加出色的沉浸式 3D 内容。怪物、子弹和场景从平面显示器中一跃而出，注入游戏玩家的想象力，使其化身为游戏的一部分。 了解详情

DDS 实用程序 这是一组用于操作 DDS 图像文件的实用程序。其中包括 nvDXT（nvDXT 库的命令行二进制版本）、detach（能够从 DDS 文件中提取 MIP 级别的工具）、stitch（将 MIP 级别重新组合为单个 DDS 文件的工具）和 readDXT（能够读取压缩图像并写入 TGA 文件）。 立即下载

高动态范围显示器开发 900 系列之后推出的所有 NVIDIA GPU 均支持 HDR 显示输出。HDMI 2.0 能够提供所需的带宽，用于实现 HDR 所需的更高质量信号。 了解详情