cuMotion NVIDIA cuMotion 是一个 CUDA 加速库，可通过同时运行多个轨迹优化来大规模解决机器人运动规划问题，并返回最佳解决方案。



FoundationPose NVIDIA 的 FoundationPose 是一种先进的基础模型，用于预测和追踪新型物体的 6D 姿态。它提供了一种用于预测和追踪未知物体姿态的新方法，足以应对极具挑战性的物体属性 (无纹理、光泽、微小) 以及快速运动或严重遮挡的场景。

发布为开发者预览版

FoundationGrasp FoundationGrasp 完全使用合成数据进行训练，是一个高性能 Transformer 模型，能够根据未知的 3D 物体资产提供密集的抓取预测。这些抓取可以通过 cuMotion 等动作生成器在机器人上执行。目前，该模型支持吸力和并行吻合抓取。

即将推出