NVIDIA Isaac Perceptor



NVIDIA Isaac™ Perceptor 基于 Isaac ROS 构建，是 NVIDIA 加速库和 AI 模型的参考工作流，可帮助您快速构建稳健的自主移动机器人 (AMR)，以便在仓库或工厂等非结构化环境中进行感知、定位和操作。



将 Isaac Perceptor 技术集成到自己的 AMR 堆栈和服务中，实现先进的感知功能。



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