NVIDIA Isaac Perceptor
NVIDIA Isaac™ Perceptor 基于 Isaac ROS 构建，是 NVIDIA 加速库和 AI 模型的参考工作流，可帮助您快速构建稳健的自主移动机器人 (AMR)，以便在仓库或工厂等非结构化环境中进行感知、定位和操作。
将 Isaac Perceptor 技术集成到自己的 AMR 堆栈和服务中，实现先进的感知功能。
生态系统
我们的行业合作伙伴和协作者正在将 NVIDIA Isaac Perceptor 和加速计算集成到他们的平台和解决方案中。
主要优势
如今的非结构化环境 (如制造、仓库和物流，以及户外环境) 对 AMR 提出了独特的可预测性挑战。这些挑战包括特定任务的复杂性，如货物装卸和卸载。NVIDIA 加速库和 AI 模型有助于开发者克服这些复杂性，从而实现先进的 3D 感知功能，确保满足您特定需求的最佳性能和模块化性。
开放生态系统
基于 ROS 构建
NVIDIA Isaac Perceptor 基于开源 ROS 2 (机器人操作系统) 软件框架构建。这使得 ROS 社区中数百万开发者能够轻松利用 NVIDIA 加速库和 AI 模型来加速其 AI 机器人开发和部署工作流程。详细了解 Isaac ROS
针对移动机器人进行全面优化
探索专为实现自主叉车和工业移动机器人开发者打造的技术，为障碍物检测和占位贴图提供强大的视觉测距和 3D 环绕视觉。
可扩展传感器架构
利用业界首个可扩展摄像头架构，支持一到八个摄像头，并在所有摄像头和惯性测量单元 (IMU) 之间实现时间同步。
准备进行部署
Isaac Perceptor 随附适用于移动机器人的预先集成且经过广泛测试的子图形，可确保与现有软件堆栈和机器人无缝集成。
主要特性
将其集成到现有的 AMR 堆栈中，或者使用 NVIDIA Nova Orin 开发者套件进行评估。
基于 AI 的深度感知
利用立体 DNN 实现密集、详细、稳健的复杂性。
实时 3D 占用率网格
获得比其他以 CPU 为中心的方法快 100 倍的结果。
加速立体视觉测距
体验出色的实时结果。
获取实时帮助
NVIDIA Nova Orin 开发者套件
这款功能强大的计算和传感器平台旨在帮助机器人 OEM 和软件公司加速 AMR 的开发和部署。主要特性包括：
在传感器数据采集时间不超过 100 毫秒的情况下实现精确的多传感器时间同步
用于评估机器人的文档和软件
用于仿真开发的传感器参考模型 (在 NVIDIA Isaac Sim 中)。
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