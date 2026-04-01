NVIDIA Ising NVIDIA Ising 是一个模型家族、训练框架和实践指南，用于构建和部署面向量子计算的 AI。通过使用 NVIDIA Ising，量子计算领域的专家无需具备机器学习专业知识，即可充分利用先进的人工智能技术。它解决了量子计算发展的关键障碍，并利用最强大的经典计算能力来加速有用量子计算的规模化。

探索模型支持

NVIDIA Ising 模型 NVIDIA Ising 模型家族为量子计算机的构建者、操作者和开发者提供了实现容错扩展所需的 AI 工具。在这一路径上，关键挑战包括校准和量子纠错。



全新的 Ising 视觉语言模型可用于量子校准，通过集成式代理工作流，自动化量子处理器的启动与重新校准流程。



量子纠错解码器需要具备低延迟的特性，同时提升所连接量子处理器的逻辑错误率（LER）表现。在此之前，能够同时降低端到端延迟、提升 LER，并在空间和时间维度上实现可扩展性以支持高效晶格手术操作的机器学习预解码器尚未出现。3D CNN 模型架构是实现这一能力的关键，而 NVIDIA Ising 已包含一个针对 SI1000 去极化噪声模型的高速高精度模型。

Ising Calibration 1 Calibration 1 在性能上比 Gemini 3.1 Pro 提升了 3.27%，比 Claude Opus 4.6 提升了 9.68%，比 GPT 5.4 提升了 14.5%。 以 NVIDIA NIM™ API 体验模型 在 Hugging Face 上下载模型 Ising Decoder SurfaceCode 1 Fast Decoder SurfaceCode 1 Fast 在 d=13、p=0.003 的配置下，相比 PyMatching 提供了 2.5 倍更低的延迟以及 1.1 倍更高的准确率。

在 Hugging Face 上下载模型 Ising Decoder SurfaceCode 1 Accurate

Decoder SurfaceCode 1 Accurate 在 d=13、p=0.003 的配置下，相比 PyMatching 提供了 2.3 倍更低的延迟，以及 1.5 倍更高的准确率。 在 Hugging Face 上下载模型

开始使用 NVIDIA Ising 开始为量子计算工作负载部署 AI 模型。探索使用真实量子计算机数据的实时推理和代理式工作流。 运行量子校准智能体 了解如何部署量子校准智能体，输入你的实验工作流，并让该智能体管理 VLM 来评估实验结果。



查看教程 训练实时解码器 在本自主学习教程中，你将学习如何针对自己的噪声模型训练一个预解码器，该预解码器专为实时解码工作流而设计。



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