8 学时 $90 $0 深度学习新手入门 (有证书)(有中文)

使用的工具:TensorFlow 2, Keras, pandas



Getting Started with Deep Learning

TensorFlow 2 With Keras, pandas(课程英文名称)

4 学时 $30 $0 为大规模推理部署模型 (有中文)

使用的工具:NVIDIA Triton™



Deploying a Model for Inference at Production Scale

NVIDIA Triton™ Inference Server(课程英文名称)

8 学时 $90 $0 加速计算基础 — CUDA Python (有证书)(有中文)

使用的工具:CUDA®, Python, Numba, NumPy



Fundamentals of Accelerated Computing with CUDA Python

CUDA®, Python, Numba, NumPy(课程英文名称)

8 学时 $90 $0 加速计算基础 — CUDA C++ (有证书)(有中文)

使用的工具:CUDA®



Getting Started with Accelerated Computing in CUDA C/C++ CUDA®(课程英文名称)

2 学时 $30 $0 Essentials of USD in Omniverse

使用的工具:Omniverse™

2 学时 $30 $0 使用容器实现高性能计算 (有中文)

使用的工具: Docker, Singularity, HPCCM, C/C++



High-Performance Computing with Containers

Docker, Singularity, HPCCM, C/C++(课程英文名称)

2 学时 $30 $0 Optimizing CUDA Machine Learning Codes With Nsight Profiling Tools

使用的工具:NVIDIA Nsight™ Systems, NVIDIA Nsight Compute

8 学时 $90 $0 构建实时视频 AI 应用 (有证书)(有中文)

使用的工具:DeepStream, NVIDIA TAO Toolkit, NVIDIA TensorRT™



Building Real-Time Video AI Applications

DeepStream, NVIDIA TAO Toolkit, NVIDIA TensorRT™(课程英文名称)

2 学时 $30 $0 图神经网络入门 (有中文)

使用的工具:Deep Graph Library, PyTorch



Introduction to Graph Neural Networks

Deep Graph Library, PyTorch(课程英文名称)

4 学时 $30 $0 使用 Isaac Sim 实现机器人仿真入门 (有中文)

使用的工具:NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA Omniverse RTX™, NVIDIA® PhysX®, PyTorch, NVIDIA TAO™ Toolkit



Introduction to Robotic Simulations in Isaac Sim

NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA Omniverse RTX™, NVIDIA® PhysX®, PyTorch, NVIDIA TAO™ Toolkit(课程英文名称)

3 学时 $30 $0 Synthetic Data Generation for Training Computer Vision Models

使用的工具:Omniverse™

2 学时 $30 $0 Get Started with Highly Accurate Custom ASR for Speech AI

使用的工具:Riva

2 学时 $30 $0 Modeling Time-Series Data With Recurrent Neural Networks in Keras

使用的工具:Python, Keras

2 学时 $30 $0 Integrating Sensors with NVIDIA DRIVE

使用的工具:C++, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA DriveWorks

4 学时 $30 $0 Introduction to Physics-Informed Machine Learning with Modulus

使用的工具:Modulus