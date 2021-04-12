什么是 NVIDIA Maxine？

NVIDIA Maxine 是 NVIDIA AI 平台的一部分，这是一款 GPU 加速的 SDK 套件，利用 AI 技术重塑音频和视频通信，加强标准麦克风和摄像头的效果，实现清晰的在线通信。Maxine 具有出色的实时 AI 音频、视频和增强现实功能，可内置于可定制的端到端深度学习工作流。

Maxine 的 AI SDK（Audio Effects、Video Effects 和 Augmented Reality）经过高度优化并且具有可扩展性，可在 GPU、PC、数据中心和云端提供出色性能。Maxine 还可与其他 NVIDIA AI 产品（例如用于构建对话式 AI 应用的 SDK NVIDIA Riva）一起使用，可提供基于语言的出色功能（例如脚本转录和翻译），以及用于加速编码、解码和转码的 SDK NVIDIA Video Codec。