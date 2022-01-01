NVIDIA Merlin
NVIDIA Merlin 是一个用于大规模构建高性能推荐系统的开源框架。
专为推荐工作流设计
NVIDIA Merlin使数据科学家、机器学习工程师和研究人员能够大规模构建高性能的推荐器。 Merlin 包括库、方法和工具，通过解决常见的预处理、特征工程、培训、推理和部署到生产中的挑战，简化了推荐器的构建。 Merlin 组件和功能经过优化，可支持数百 TB 数据的检索、过滤、评分和排序，所有这些都可以通过易于使用的 API 访问。有了 Merlin ，更好的预测、更高的点击率和更快的生产部署指日可待。
可互操作的端到端解决方案
NVIDIA Merlin，作为 NVIDIA AI 的一部分，我们致力于支持创新从业者尽最大努力。作为一种端到端解决方案， NVIDIA Merlin 组件被设计为在 CPU 或 GPU 上利用数据科学、机器学习（ ML ）和深度学习（ DL ）的现有推荐工作流中可互操作。数据科学家、 ML 工程师和研究人员能够使用单个或多个组件来加速整个推荐程序管道，从摄入、训练、推理到部署到生产。 NVIDIA Merlin 的开源组件简化了生产质量管道的构建和部署。
Merlin 模型
Merlin Models是一个库，为推荐系统提供标准模型，并在 CPU 和 GPU 上提供从 ML 到更高级 DL 模型的高质量实现。训练模型，以便在 10 行代码内进行检索和排名。
Merlin NVTabular
Merlin NVTabular是一个特征工程和预处理库，旨在有效地操作数 TB 的推荐系统数据集，并显著减少数据准备时间。
Merlin HugeCTR
Merlin HugeCTR是为 GPU 上的推荐系统设计的深度神经网络框架。它提供了具有分层内存的分布式模型并行训练和推理，以实现最大的性能和可扩展性。
Merlin Transformer 4Rec
Merlin Transformers4Rec是一个库，它简化了基于会话的推荐管道的构建。该库使得在构建推荐程序时更容易探索和应用流行的 transformer 架构。
Merlin 分布式培训
Merlin 为跨多个 GPU 的分布式训练提供支持。组件包括Merlin SOK （备用操作套件）和Merlin 分布式嵌入（ DE ）TensorFlow （ TF ）用户有权使用 SOK （ TF 1.x ）和 DE （ TF 2.x ）来利用模型并行性进行规模训练。
Merlin 系统
Merlin Systems是一个简化新模型和工作流部署到生产的库。它使 ML 工程师和运营人员能够部署一个具有 50 行代码的端到端推荐程序管道。
基于 NVIDIA AI
NVIDIA AI 使数百万实践从业者和数千家公司能够使用 NVIDIA 人工智能平台来加速他们的工作负载。NVIDIA Merlin，是 NVIDIA AI 平台的一部分。 NVIDIA Merlin 建立在平台内并利用了额外的 NVIDIA AI 软件。
获得 NVIDIA Merlin 的企业级支持。
NVIDIA Enterprise Support for Merlin ，通过提供NVIDIA AI 企业版，包括：
- NVIDIA AI 专家的技术支持，周一至周五上午 8 : 00 至下午 5 : 00 。
- 最新安全和维护版本的优先级通知
- 访问 NVIDIA 人工智能专家
- 长期支持
- 定制的支持升级选项
资源
GTC 2022 年春季主题演讲： NVIDIA Merlin
观看 NVIDIA 首席执行官黄仁勋（ Jensen Huang ）讨论推荐人如何个性化互联网，并从 Snap 和腾讯微信中重点介绍 NVIDIA Merlin 用例。
参加本次调查，分享有关您的推荐渠道的一些信息，并影响 NVIDIA Merlin 路线图。