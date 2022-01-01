专为推荐工作流设计

NVIDIA Merlin使数据科学家、机器学习工程师和研究人员能够大规模构建高性能的推荐器。 Merlin 包括库、方法和工具，通过解决常见的预处理、特征工程、培训、推理和部署到生产中的挑战，简化了推荐器的构建。 Merlin 组件和功能经过优化，可支持数百 TB 数据的检索、过滤、评分和排序，所有这些都可以通过易于使用的 API 访问。有了 Merlin ，更好的预测、更高的点击率和更快的生产部署指日可待。