NVIDIA Modulus 支持使用 Horovod 进行多 GPU 和多节点扩展。利用此功能，可以使用 NVIDIA 集合通信库 (NCCL) 和消息传递接口 (MPI) 进行聚合通信，从而支持多个进程，每个进程都以单个 GPU 为目标。



此图展示了在 4 个 NVIDIA DGX-1™ 系统中多达 32 个 NVIDIA V100 Tensor Core GPU 上运行的 Modulus 在处理现场可编程门阵列 (FPGA) 测试问题时展现出的弱扩展性能。从 1 个 GPU 到 32 个 GPU 的扩展效率超过 85%。这些数据使用 Modulus v. 21.06 收集。