视频：了解 NVIDIA Morpheus 如何帮助将检测时间从几周缩短为几分钟 立即观看
实现 100% 的数据可见性
分析企业 100% 的数据，标记异常情况，并在可视化应用中提供可操作信息的智能警报，使网络安全分析师能够立即解决网络威胁。了解详情
基于 AI 的大规模威胁检测
观察整个网络中的所有数据，并将 Al 推理和实时监控应用于所有必要的数据包和数据流中，其规模是以前无法实现的。了解详情
分析每位用户和机器的行为
为企业数据中心内的每个用户、服务、账户和机器提供唯一的指纹，在用户和机器活动模式转变时采用无监督式学习标记。了解详情
即时检测网络安全威胁
通过将出色的 AI 处理与数据中心内各个服务器和数据包的实时监控结合起来，为安全团体提供安全威胁的全面可视化。了解详情
借助 NVIDIA LaunchPad 快速开启您的 Morpheus 之旅
通过精心策划的免费实验室立即使用 NVIDIA Morpheus。用例包括 AI 赋能的数字指纹用来分析网络中每个用户和机器的行为、网络钓鱼和敏感信息检测等。
优势
快速开发和部署
Morpheus 集成的工具可让您更轻松地构建网络安全解决方案。Morpheus 基于 NVIDIA AI 平台（包含 RAPIDS™ 库、深度学习框架和 NVIDIA Triton™ 推理服务器）构建，简化了对日志和遥测的分析，从而帮助检测和减轻安全威胁。
AI 网络安全用例
使用通用的深度学习框架部署自己的模型。或者使用 Morpheus 的预训练和测试模型来启动构建应用，以识别泄露的敏感信息、检测网络钓鱼、勒索软件、恶意软件或欺诈，或标记用户行为变化。
实时遥测
Morpheus 可以在数据中心从每个 NVIDIA® BlueField® DPU 加速服务器 和基于 NVIDIA DOCA™ 的应用（包括遥测流检查器和应用 Shield）接收丰富的实时网络遥测数据，而不会影响性能。将该框架集成到第三方网络安全产品中，可将极佳的 AI 计算能力引入通信网络。
GPU 加速
Morpheus 是 GPU 加速的 SDK，能够实时检查所有网络流量、标记异常情况，并提供有关这些异常情况的见解，以便快速解决威胁。
框架
Morpheus 提供了一个用于对大量网络安全数据执行实时推理的框架。
用例
敏感信息检测
查找并分类泄露的凭据、密钥、密码、信用卡号、银行账户号码等。观看演示
加密挖矿恶意软件检测
通过分析行为来发现加密挖矿恶意软件从而捕捉异常情况，这些异常情况可能会导致恶意的 DNS 流量和计算资源的过度利用。
引入您自己的模型
集成现有的代码
轻松将您现有的模型与 Morpheus 集成以实现推理。在更新的模型中切换，无需中断工作流。
支持的常用格式
在 Triton 推理引擎的支持下，使用常见的深度学习框架（例如 ONNX、PyTorch、TensorFlow 和 NVIDIA TensorRT™）。RAPIDS 森林推理库也支持森林推理。
监控模型性能
通过集成的 MLOps 获取模型性能的实时指标。
微调脚本
使用可为您的环境定制的基础脚本，提高准确性并减少假阳性。
专为定制的集成而构建
轻松与现有的 SIEM、SOAR、可视化或图形工具集成
生态系统
资源
获得使用 Morpheus 的实操经验。注册免费的 1 小时 DLI 课程：使用 Morpheus 进行敏感信息检测。