NVIDIA Morpheus

面向网络安全的 AI 框架

NVIDIA Morpheus 是一款开放式应用框架，可助力网络安全开发者创建经过优化的 AI 工作流，对大量实时数据进行过滤、处理和分类。Morpheus 利用 AI 来识别、捕获和处理以前无法识别的威胁和异常情况，为数据中心、云和边缘带来了更高水平的信息安全性。


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视频：了解 NVIDIA Morpheus 如何帮助将检测时间从几周缩短为几分钟    立即观看


实现 100% 的数据可见性

分析企业 100% 的数据，标记异常情况，并在可视化应用中提供可操作信息的智能警报，使网络安全分析师能够立即解决网络威胁。

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基于 AI 的大规模威胁检测

观察整个网络中的所有数据，并将 Al 推理和实时监控应用于所有必要的数据包和数据流中，其规模是以前无法实现的。

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分析每位用户和机器的行为

为企业数据中心内的每个用户、服务、账户和机器提供唯一的指纹，在用户和机器活动模式转变时采用无监督式学习标记。

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即时检测网络安全威胁

通过将出色的 AI 处理与数据中心内各个服务器和数据包的实时监控结合起来，为安全团体提供安全威胁的全面可视化。

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借助 NVIDIA LaunchPad 快速开启您的 Morpheus 之旅

通过精心策划的免费实验室立即使用 NVIDIA Morpheus。用例包括 AI 赋能的数字指纹用来分析网络中每个用户和机器的行为、网络钓鱼和敏感信息检测等。

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优势

快速开发和部署

Morpheus 集成的工具可让您更轻松地构建网络安全解决方案。Morpheus 基于 NVIDIA AI 平台（包含 RAPIDS™ 库、深度学习框架和 NVIDIA Triton™ 推理服务器）构建，简化了对日志和遥测的分析，从而帮助检测和减轻安全威胁。

AI 网络安全用例

使用通用的深度学习框架部署自己的模型。或者使用 Morpheus 的预训练和测试模型来启动构建应用，以识别泄露的敏感信息、检测网络钓鱼、勒索软件、恶意软件或欺诈，或标记用户行为变化。

实时遥测

Morpheus 可以在数据中心从每个 NVIDIA® BlueField® DPU 加速服务器 和基于 NVIDIA DOCA™ 的应用（包括遥测流检查器和应用 Shield）接收丰富的实时网络遥测数据，而不会影响性能。将该框架集成到第三方网络安全产品中，可将极佳的 AI 计算能力引入通信网络。

GPU 加速

Morpheus 是 GPU 加速的 SDK，能够实时检查所有网络流量、标记异常情况，并提供有关这些异常情况的见解，以便快速解决威胁。

框架

Morpheus 提供了一个用于对大量网络安全数据执行实时推理的框架。

框架架构
Morpheus 与数据无关，并可从多个来源，以及直接从 BlueField DPU 发送和接收遥测数据，从而实现持续、实时和可变反馈，从而影响策略、重写规则、调整感知以及其他操作。

用例

数字指纹识别

为企业数据中心内的每个用户、服务、账户和机器提供唯一的指纹，然后在用户和机器活动模式转变时采用无监督式学习标记。

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敏感信息检测

查找并分类泄露的凭据、密钥、密码、信用卡号、银行账户号码等。

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加密挖矿恶意软件检测

通过分析行为来发现加密挖矿恶意软件从而捕捉异常情况，这些异常情况可能会导致恶意的 DNS 流量和计算资源的过度利用。

网络钓鱼检测

使用此自然语言处理 (NLP) AI 模型分析整个原始电子邮件，并自动将这些邮件分类为正常邮件、垃圾邮件或网络钓鱼类别。

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欺诈交易和身份检测

在没有大量标记数据的情况下，使用图形神经网络 (GNN) 以极少的时间和成本检测欺诈行为，这种能力是以前无法实现的。

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勒索软件检测

使用 NVIDIA App Shield、Morpheus 网络安全工作流和作为高速、高保真来源的 NVIDIA BlueField，在进入点识别和停止勒索软件的速度可提升高达 3 倍。

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引入您自己的模型

集成现有的代码

轻松将您现有的模型与 Morpheus 集成以实现推理。在更新的模型中切换，无需中断工作流。

支持的常用格式

在 Triton 推理引擎的支持下，使用常见的深度学习框架（例如 ONNX、PyTorch、TensorFlow 和 NVIDIA TensorRT™）。RAPIDS 森林推理库也支持森林推理。

监控模型性能

通过集成的 MLOps 获取模型性能的实时指标。

微调脚本

使用可为您的环境定制的基础脚本，提高准确性并减少假阳性。

专为定制的集成而构建

轻松与现有的 SIEM、SOAR、可视化或图形工具集成

生态系统

Aria 网络安全解决方案
阿里尔大学
百思买
Bloombase
Booz | Allen | Hamilton
Canonical
CyberPoint
F5
IntelliGenisis
Red Hat
Splunk
Versa Networks
VMWare
World Wide Technology

资源

使用 AI 解决网络安全问题

了解 AI 如何帮助企业管理风险、识别漏洞和阻止违规。

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使用无监督式学习网络会议检测网络威胁

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