NVIDIA Morpheus

面向网络安全的 AI 框架

NVIDIA Morpheus 是一款开放式应用框架，可助力网络安全开发者创建经过优化的 AI 工作流，对大量实时数据进行过滤、处理和分类。Morpheus 利用 AI 来识别、捕获和处理以前无法识别的威胁和异常情况，为数据中心、云和边缘带来了更高水平的信息安全性。