NVIDIA NeMo Agent Toolkit

NVIDIA NeMo™ Agent Toolkit 是一个开源库，可为生产级 AI 智能体系统提供与框架无关的分析和优化。通过揭示隐藏的瓶颈和成本，它可以帮助企业在保持可靠性的同时高效扩展智能体系统

NeMo Agent Toolkit 是 NVIDIA NeMo 软件套件的一部分，用于管理 AI 智能体生命周期，提供遥测、编排和可观察性工具，可加速开发、发现瓶颈并简化多智能体系统的性能。

查看 NeMo Agent Toolkit 的实际应用

NeMo Agent Toolkit 的工作原理

NVIDIA NeMo Agent 开源工具包为 AI 智能体系统提供统一的监控和优化，可跨 LangChain、CrewAI 和自定义框架运行。它捕获有关跨智能体协调、工具使用效率和计算成本的详细指标，通过 NVIDIA 加速计算实现数据驱动的优化。它可用于并行化缓慢的工作流程、缓存昂贵的操作，并在模型更新期间保持系统准确性。该工具包与 OpenTelemetry 和主要智能体框架兼容，可减少云支出，同时提供从单个智能体扩展到企业级数字工作者的见解。

Agent 工具包支持模型上下文协议 (MCP) ，使开发者能够使用该工具包访问远程 MCP 服务器提供的工具，或作为服务器通过 MCP 向其他人提供自己的工具。这意味着使用工具包构建的代理可以轻松使用在 MCP 注册表中注册的任何工具。

简化开发：使用 Agent Toolkit 的配置构建器快速轻松地对新的代理式 AI 应用进行试验和原型设计。借助智能体、工具和工作流的通用描述符，您可以灵活选择和连接最适合工作流中各项任务的智能体框架。访问可重复使用的工具、流程和代理式工作流集合，以简化代理式 AI 系统的开发。

加速开发并提高可靠性：轻松构建代理式系统。在工具注册表中，访问组织中可用的最佳检索增强生成 (RAG) 架构、工作流和搜索工具，或利用由 NVIDIA NIM™ 和 NeMo™ 构建的 AI-Q NVIDIA Blueprint。通过 AI-Q 蓝图，开发者可以构建高度准确、可扩展的多模态数据提取和 RAG 用于将 AI 智能体连接到企业数据的工作流，以及用于各种用例 (包括用于研究和报告的 AI 智能体) 的推理。

加速智能体响应：使用细粒度遥测增强代理式 AI 工作流。NVIDIA NIMNVIDIA Dynamo 可使用此分析数据来优化代理式系统的性能。这些预测指标可以包括有关针对特定智能体对 LLM 进行推理调用的详细信息，例如内存中的提示词、可能位于的位置以及哪些其他智能体可能会调用该提示词，可用于推动更高效的工作流，从而在不升级到底层基础设施的情况下实现更好的业务成果。

提高准确性：使用通过 Agent 工具包收集的指标评估智能体系统的准确性，并将其与您的可观察性和编排工具关联起来。了解和调试代理式工作流中每个组件的输入和输出，并确定需要改进的方面。交换工具或模型，并使用 Agent 工具包快速重新评估工作流，以了解其影响。

入门博客

了解如何通过 Agent 工具包利用 AI 代码生成来构建测试驱动的编码代理。

阅读博客

入门视频

观看视频演练，了解如何开始使用 Agent 工具包。

观看视频

教程博客

深入了解技术，了解如何通过与其他代理式框架 (例如 Agno) 集成来扩展工具包。

阅读博客

教程视频

了解如何使用 Agent 工具包构建自定义 AI 智能体。

观看视频

开始使用 NeMo Agent Toolkit

本地安装程序说明 (推荐)

# Clone the repo:
git clone git@github.com:NVIDIA/AgentIQ.git 
cd agentiq

# Initialize the Git repository:
git submodule update --init --recursive

# Download the datasets:
git lfs install
git lfs fetch
git lfs pull

# Create a Python environment:
uv venv --seed .venv
source .venv/bin/activate
uv sync --all-groups --all-extras

# Verify the library installation:
aiq --help
aiq --version

注意：按照上述说明，您必须已安装 uv。如果您未安装 uv，请单击此处开始。

使用 Pip 快速安装

pip install agentiq

# Verify the library installation:
aiq --help
aiq --version

入门套件

借助 Agent 工具包中的教程、最佳实践和文档，开始开发代理式 AI 应用。AI-Q NVIDIA Blueprint 展示了构建使用 Agent 工具包的智能体工作流的示例。

开始使用智能体工具包

访问 Agent 工具包文档，开始构建、连接和评估代理式 AI 系统。

Agent Intelligence Toolkit 学习资源库

Video

如何构建自定义 AI 智能体

NVIDIA NeMo Agent Toolkit

了解如何使用 Agent 工具包构建自定义 AI 智能体，并将先进的 AI 功能添加到您的项目中。

Tech Blog

扩展智能体工具包以支持新的代理式框架

NVIDIA NeMo Agent Toolkit

深入了解技术，了解如何通过与其他代理式框架 (例如 Agno) 集成来扩展工具包。

Video

如何培养 AI 智能体团队

NVIDIA NeMo Agent Toolkit

观看此分步教程视频，了解如何使用 Agent Toolkit Python 库构建代理式 AI 应用。

Video

优化您的 AI 智能体工作流

NVIDIA NeMo Agent Toolkit

了解如何使用智能体工具包分析器更深入地了解 AI 智能体工作流的性能和行为特征。

Tech Blog

使用 NVIDIA NeMo Agent Toolkit 改进 AI 代码生成

NVIDIA NeMo Agent Toolkit

了解如何通过 Agent 工具包利用 AI 代码生成来构建测试驱动的编码代理。

Documentation

NVIDIA NeMo Agent Toolkit 文档

NVIDIA NeMo Agent Toolkit

阅读故障排除指南、版本说明、快速入门指南等，开始使用 Agent 工具包。

Guide

轻松构建多智能体系统

NVIDIA NeMo Agent Toolkit

阅读使用 Agent 工具包的实战指南，包括您可以构建的内容、幕后故事等，这些内容由 BIG DATA guy 发布。

Tech Blog

利用多智能体 AI 扩展合成数据生成

NVIDIA NeMo Agent Toolkit、USD、Cosmos

了解利用生成式 AI 系统化、自动化创建顶级合成数据集以推进物理 AI 开发和部署的多智能体方法。

Tech Blog

通过开源 AI-Q NVIDIA Blueprint 与您的企业数据交流

NVIDIA NeMo Agent Toolkit

了解如何开始使用 AI-Q，这是一种用于构建高级 AI 智能体的免费参考实现。

更多资源

探索社区

获取培训和认证

阅读常见问题解答

伦理 AI

NVIDIA 认为可信 AI 是一项共同责任，我们已制定相关政策和实践，以支持开发各种 AI 应用。根据我们的服务条款下载或使用时，开发者应与其支持的模型团队合作，确保其模型满足相关行业和用例的要求，并解决不可预见的产品滥用问题。

有关此模型道德因素的更多详细信息，请参阅模型卡 可解释性、偏差、安全性和隐私子卡。请报告安全漏洞或 NVIDIA AI 问题单击此处

立即开始使用 NeMo Agent Toolkit。

