NVIDIA NeMo Agent Toolkit

NeMo Agent Toolkit 的工作原理



NVIDIA NeMo Agent 开源工具包为 AI 智能体系统提供统一的监控和优化，可跨 LangChain、CrewAI 和自定义框架运行。它捕获有关跨智能体协调、工具使用效率和计算成本的详细指标，通过 NVIDIA 加速计算实现数据驱动的优化。它可用于并行化缓慢的工作流程、缓存昂贵的操作，并在模型更新期间保持系统准确性。该工具包与 OpenTelemetry 和主要智能体框架兼容，可减少云支出，同时提供从单个智能体扩展到企业级数字工作者的见解。



Agent 工具包支持模型上下文协议 (MCP) ，使开发者能够使用该工具包访问远程 MCP 服务器提供的工具，或作为服务器通过 MCP 向其他人提供自己的工具。这意味着使用工具包构建的代理可以轻松使用在 MCP 注册表中注册的任何工具。



简化开发：使用 Agent Toolkit 的配置构建器快速轻松地对新的代理式 AI 应用进行试验和原型设计。借助智能体、工具和工作流的通用描述符，您可以灵活选择和连接最适合工作流中各项任务的智能体框架。访问可重复使用的工具、流程和代理式工作流集合，以简化代理式 AI 系统的开发。



加速开发并提高可靠性：轻松构建代理式系统。在工具注册表中，访问组织中可用的最佳检索增强生成 (RAG) 架构、工作流和搜索工具，或利用由 NVIDIA NIM™ 和 NeMo™ 构建的 AI-Q NVIDIA Blueprint。通过 AI-Q 蓝图，开发者可以构建高度准确、可扩展的多模态数据提取和 RAG 用于将 AI 智能体连接到企业数据的工作流，以及用于各种用例 (包括用于研究和报告的 AI 智能体) 的推理。



加速智能体响应：使用细粒度遥测增强代理式 AI 工作流。NVIDIA NIM 和 NVIDIA Dynamo 可使用此分析数据来优化代理式系统的性能。这些预测指标可以包括有关针对特定智能体对 LLM 进行推理调用的详细信息，例如内存中的提示词、可能位于的位置以及哪些其他智能体可能会调用该提示词，可用于推动更高效的工作流，从而在不升级到底层基础设施的情况下实现更好的业务成果。



提高准确性：使用通过 Agent 工具包收集的指标评估智能体系统的准确性，并将其与您的可观察性和编排工具关联起来。了解和调试代理式工作流中每个组件的输入和输出，并确定需要改进的方面。交换工具或模型，并使用 Agent 工具包快速重新评估工作流，以了解其影响。