HPC-X MPI

MPI 是一种用于编写消息传递程序的无关乎语言的标准化规范。NVIDIA HPC-X MPI 是开放式 MPI 的高性能实现，它经过优化，可利用 NVIDIA 额外的加速功能，另外还提供与行业领先的商用和开源应用软件包的无缝集成。