NVIDIA HPC-X
提高消息通信的可扩展性和性能
NVIDIA® HPC-X® 是性能全面的软件包，包含消息传递接口 (MPI)、对称分层内存 (SHMEM)、分区全局地址空间 (PGAS) 通信库和各种加速包。此工具包功能齐全且经过完整测试和打包，为 MPI 和 SHMEM/PGAS 等编程语言实现高性能、高可扩展性和高效率，并确保通信库面向 NVIDIA Quantum InfiniBand 网络解决方案实现全面优化。
任何规模的性能
HPC-X 利用基于 NVIDIA Quantum InfiniBand 硬件的网络加速引擎，更大限度提升应用性能。这种方法可显著减少 MPI 运算时间，释放出宝贵的 CPU 资源，并减少通过网络传输的数据量，从而实现超大规模来满足日益增长的性能需求。
软件和加速包
主要特性
- 将集合通信从 MPI 卸载到 NVIDIA Quantum InfiniBand 网络硬件
- 多种传输支持，包括可靠连接 (RC)、动态连接 (DC) 和不可靠数据图 (UD)
- 节点内共享内存通信
- 接收端标签匹配
- MPI-3 原生支持
- 多轨支持与消息剥离
- 支持 CUDA® 的 NVIDIA GPUDirect®
- 支持 NCCL-RDMA-SHARP 插件
优势
- 提高 CPU 可用性、应用可扩展性以及系统效率，从而提高应用性能
- 确保节点级和系统级的运行状况和性能
- 利用底层硬件架构更大限度提升应用性能
- 针对 NVIDIA Quantum InfiniBand 网络解决方案进行了全面优化
- 支持基于 InfiniBand 或以太网标准的任何互连