NVIDIA Rivermax SDK
适用于媒体和数据串流应用的经过优化的网络 SDK。
NVIDIA® Rivermax® 提供了一个独特的、基于 IP 的解决方案，适用于任何媒体和数据串流用例。Rivermax 与 NVIDIA GPU 加速计算技术共同为媒体和娱乐 (M&E)、直播、医疗健康、智慧城市等领域的各种应用释放创新活力。
Rivermax 采用 NVIDIA ConnectX® 和 BlueField DPU 硬件串流加速技术，支持直接向 GPU 来回传输数据，为串流工作负载提供出色的吞吐量和延迟，并尽可能降低 CPU 利用率。
Rivermax 是独有的完全虚拟化的串流解决方案，符合 SMPTE ST 2110-21 规范的严格定时和流量要求。Rivermax 支持基于云的软件定义直播的未来发展。
性能提升
对 CPU 力量依赖性极小，可释放 CPU 周期，以供应用使用。了解详情
强大且灵活的 SDK
准时
性能提升
- 内核旁路技术 – 应用用户空间内存与网络接口之间基于硬件的直接复制
- 按硬件划分的处理卸载的数据包
- GPUDirect – 无需向 GPU 拷贝显存，减少 PCIe 事务、CPU 使用率、抖动和延迟
- 硬件数据包同步适用于任何数据流
- 单个 CPU 内核可接收或发送 8 个 UHD 2160p60 流或 32 个 FHD 1080p60 流
- 在 CPU 加载和网络带宽方面，性能可线性扩展
使用 Rivermax，实现更高性能和更低 CPU 利用率
Rivermax 与 Linux 内核 – 传输 – Jetson Xavier [Arm]
吞吐量提高 10 倍
CPU 利用率降低 3 倍
Rivermax 与 Linux 内核 – 传输 – x86 服务器
吞吐量提高 15 倍
CPU 利用率降低 6 倍
Rivermax 与 Windows 内核 – 接收 – x86 服务器
吞吐量提高 17 倍
Rivermax 与 Linux 内核 – 接收 – Xavier [Arm]
吞吐量提高 6 倍
CPU 利用率降低 4 倍
通过 GPUDirect 增强 GPU 功能
Rivermax 的 GPUDirect 利用高速 PCIe 接口直接向 GPU 传入和从中传出数据，并且不会给 CPU 核心增加负担
- Rivermax with GPUDirect 有一个 CPU 核心，支持 8 个 UHD 2160p60 流
- 缩短 CPU 周期并提高 GPU 处理能力
- 无需向 GPU 拷贝显存/无需从 GPU 拷贝显存
- CPU 利用率降低 65%（速度为 10Gbps）
- 减少 PCIe 事务
- 减少 PCIe 事务
- 降低处理延迟
- CPU 核心数减少 = 总功耗需求降低
- 受 Linux 和 Windows 支持
|* CPU 负载用于接收数据包、显存拷贝（针对非 GPUDirect）和 RTP 检查
RoCE/RDMA UDP/IP Multicast 的非凡特性用于媒体和数据串流
- 使用 GPUDirect 进行标头数据拆分：
- 在 GPU 显存中接收负载
- 在主机显存中接收标头
- GPU 执行色彩空间转换
- 基于 GPU 显存渲染视频
- 线速高达 8 X 2160p60
- 性能
- 1 个 PCIe 事务
- 0 次拷贝操作
- 60FPS
- 约 10.5Gbps
- CPU 负载为 11%
更大限度地提高 GPU 容量
传统
网络由 CPU 和 CPU 显存处理
GPUDirect
网络直接接入 GPU 显存
强大且灵活的 SDK
- 同样标准化的跨平台 SDK，适用于 Linux 和 Windows、x86 和 Arm CPU 架构
- 精简 API 集，用于传输和接收流
- 提供精简 API 集，用于传输和接收流
- 简单易懂的 API，可满足任何数据串流应用的需求
- 参考代码，可用于快速集成
- 数据抽象 – API 可以帧/行（而非单个网络数据包）表示数据
- 云就绪 – 支持容器和虚拟化
- 轻松与任意 PTP 栈集成
- 参考示例包括用于管理编排的 NMOS 集成
- 符合 SMPTE ST 2110 和 ST 2022 规范
- 无缝重建 SMPTE ST 2022-7 冗余流的硬件
准时
高级定时和同步
Rivermax 针对 COTS 网卡采用出色的 PTP 解决方案
- 时间触发的调度
- 基于 PTP 的数据包同步
- PTP 具有：
- IEEE 1588v2（任何尺寸）
- PTP 硬件时钟 (PHC)（UTC 格式）
- 16 毫微秒的精度
- 全线速硬件时间戳（UTC 格式）
- 1 PPS 输入和可配置 PPS 输出
-
DOCA Firefly – DPU 时间和调度服务：
- 适用于 Windows、Linux bare metal 和虚拟化环境的精确定时
- 支持与操作系统无关的 PTP 卸载
合作伙伴徽标列表
随着我们的合作伙伴推出基于全 IP 解决方案的新 Rivermax，并在实验室进行严格测试，
我们很高兴能与客户和整个市场分享这些合作投资的成果。
近期产品动态
使用 AI 和加速计算，探索广播的未来发展
GTC 讲座
Jack Dowd | 7th Sense Steve Hart | RT Software Nir Nitzani | NVIDIA
加速客户在 Windows 中的媒体串流解决方案（2022 年 3 月）
一般常见问题解答
Rivermax 是一个经许可的闭源库。SDK 提供的内容包含示例参考代码和 API 层。
Rivermax 支持 Linux、Windows 以及 VMware 和 OpenStack 等容器化/虚拟化环境。Rivermax 可以在 x86 或 Arm 架构上运行。ConnectX-6 Dx 和 Bluefield-2 是主要的受支持平台。
任何数据串流应用均可使用 Rivermax SDK。Rivermax 可提供出色的高带宽、低延迟、GPU-Direct 和零显存拷贝。需要支持 IP TV Studio Media (SMPTE ST 2110) 的应用是 Rivermax SDK 的一个很好的示例用例。一些热门用例包括：视频直播、视频墙显示、高带宽摄像头摄像、零售摄像头输入分析、医疗健康 DICOM-RTV 和 H264/5 压缩数据。
支持。使用 Rivermax 时，每帧必须提交一个时间参数，并将参数设置为系统时间值（纳秒分辨率），用来说明必须发送的时间。系统时间借助第三方软件同步至 PTP GrandMaster。在 bare metal 和虚拟化环境中，Linux 和 Windows 都支持 PTP 时间同步。
Rivermax 版本 1.8 使用 BlueField-2 DPU 为 Windows 和虚拟化环境引入了精确定时。
支持。Rivermax 通过以太网 IP/UDP 支持 GPU-Direct。
Rivermax 已经过高度优化，可直接在网卡和 GPU 之间移动数据，无需 CPU 干预，也无需通过主机显存传输数据。
Rivermax 支持分割和重建标头以及负载。此功能可用于将标头放在主机显存中，同时也可将负载放在 GPU 显存中（如果应用选择这样操作）。
这样可在 GPU 显存中连续运行负载，同时也可更大限度地减少 CPU 的任务处理数量。
Linux 支持 GPU-Direct；在 Windows 上，Rivermax 版本 1.8 及以后的版本将支持 GPU-Direct。
Rivermax 已经过“JT-NM 测试”。Rivermax 已针对 SMPTE ST 2110-20/30/40、2022-7 合规性进行了测试。Rivermax 还支持 ST2022-6 和 ST 2110-31。可从 JT-NM.org 下载完整报告：
https://jt-nm.org/jt-nm_tested/index.shtml
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相关资源
技术规格
参考设计
视频
- IBC 2019 – 虚拟化媒体环境中的 PTP（提供者：Alex Vainman）
- 关注 Rivermax – ConnectX 和 Rivermax 串流 UHD IP 视频从未如此轻松
- 关注 Rivermax – 使用 Mellanox Rivermax 重新定义云媒体
- NMOS – 准备出发！视频教程
- NMOS – 入门指南