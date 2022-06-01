NVIDIA® Rivermax® 提供了一个独特的、基于 IP 的解决方案，适用于任何媒体和数据串流用例。Rivermax 与 NVIDIA GPU 加速计算技术共同为媒体和娱乐 (M&E)、直播、医疗健康、智慧城市等领域的各种应用释放创新活力。



Rivermax 采用 NVIDIA ConnectX® 和 BlueField DPU 硬件串流加速技术，支持直接向 GPU 来回传输数据，为串流工作负载提供出色的吞吐量和延迟，并尽可能降低 CPU 利用率。



Rivermax 是独有的完全虚拟化的串流解决方案，符合 SMPTE ST 2110-21 规范的严格定时和流量要求。Rivermax 支持基于云的软件定义直播的未来发展。