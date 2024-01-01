开始使用 Nsight 深度学习设计器
Nsight 深度学习 (DL) 设计器是一个集成开发环境，可帮助开发者高效设计和优化深度神经网络，以实现高性能推理。它基于行业标准的 ONNX 模型格式以及 TensorRT™ 和 ONNX Runtime 等热门推理解决方案而构建。
下载 Nsight 深度学习设计器
Linux Desktop Ubuntu 22.04 (.deb)
Linux Desktop Ubuntu 24.04 (.deb)
Installation Instructions:
sudo apt-get install ./nsight-dl-repo-*.deb
sudo cp /var/nsight-dl-repo-*/nsight-dl-*-keyring.gpg /usr/share/keyrings/
sudo apt-get update
sudo apt-get install nsight-dl
Linux for Tegra Ubuntu 22.04 (.deb)
Linux for Tegra Ubuntu 24.04 (.deb)
Linux SBSA Ubuntu 22.04 (.deb)
Linux SBSA Ubuntu 24.04 (.deb)
系统要求
操作系统
Windows 10 20H1、Windows 11 21H2 或更新版本。
Linux Ubuntu 20.04 LTS 或更高版本，运行 DriveOS 7.0.x 或更高版本的 NVIDIA Drive Linux 系统，
使用 GLIBC 2.29 或更高版本。
支持的 GPU
GeForce GPU：GeForce RTX 2000 系列或更新版本。
数据中心 GPU：A100、H100、L40 或 GB100。
嵌入式系统：Jetson Orin、DRIVE AGX Thor。
支持的驱动程序
Windows：版本 560.00 或更高版本。
Linux：版本 560.00 或更新版本。
资源
常见问题解答
我们目前支持 Windows、Linux 和 L4T。
Nsight DL Designer 采用主机/ 目标架构。在目标运行分析器时，主机是用于模型编辑和启动分析活动的主要 GUI。因此，如果仅需要编辑模型，则不需要 GPU；但是，在目标机上运行分析器确实需要 GPU。
否，Nsight DL Designer 是用于推理的模型设计和优化工具。训练不属于 Nsight DL Designer 的范围。
Nsight DL Designer 目前仅支持 ONNX 模型。我们确实在路线图上直接导入了 PyTorch 模型。
否，Nsight DL Designer 使用自己的 ONNX Runtime 和 TensorRT 副本。
可以，Nsight DL Designer 的内置分析器依赖于从 NVIDIA 服务器下载的 ONNX Runtime 和 TensorRT 副本。
可以，Nsight DL Designer 的内置 TensorRT 分析器确实需要配备 Tensor Core 的最新几代 GPU。
Nsight DL Designer 非常适合需要并愿意更改模型架构以达到目标推理性能的开发者