  1. 入门指南

开始使用 Nsight 深度学习设计器

Nsight 深度学习 (DL) 设计器是一个集成开发环境，可帮助开发者高效设计和优化深度神经网络，以实现高性能推理。它基于行业标准的 ONNX 模型格式以及 TensorRT™ 和 ONNX Runtime 等热门推理解决方案而构建。

下载 Nsight 深度学习设计器

Nsight 深度学习设计器 2025.4

Linux Desktop (.run)

Linux Desktop Ubuntu 22.04 (.deb)

Linux Desktop Ubuntu 24.04 (.deb)

Installation Instructions: 

sudo apt-get install ./nsight-dl-repo-*.deb
sudo cp /var/nsight-dl-repo-*/nsight-dl-*-keyring.gpg /usr/share/keyrings/
sudo apt-get update
sudo apt-get install nsight-dl

Linux for Tegra (.run)

Linux for Tegra Ubuntu 22.04 (.deb)

Linux for Tegra Ubuntu 24.04 (.deb)

Linux SBSA (.run)

Linux SBSA Ubuntu 22.04 (.deb)

Linux SBSA Ubuntu 24.04 (.deb)

macOS (aarch64) - host only (.dmg)

系统要求

操作系统
Windows 10 20H1、Windows 11 21H2 或更新版本。
Linux Ubuntu 20.04 LTS 或更高版本，运行 DriveOS 7.0.x 或更高版本的 NVIDIA Drive Linux 系统
使用 GLIBC 2.29 或更高版本。
支持的 GPU
GeForce GPU：GeForce RTX 2000 系列或更新版本。
数据中心 GPU：A100、H100、L40 或 GB100。
嵌入式系统：Jetson Orin、DRIVE AGX Thor。
支持的驱动程序
Windows：版本 560.00 或更高版本。
Linux：版本 560.00 或更新版本。

资源

常见问题解答