NVIDIA Merlin NVTabular

NVTabular 通过 RAPIDS cuDF、Dask 和 Dask_cuDF 支持多 GPU，因此可以实现高性能推荐系统专用工作流。在 CPU 集群处理 Criteo Terabyte 数据集中的 1.3 TB 数据方面，与基于 4 个节点、96 个 vCPU 内核的 Spark 相比，在 NVIDIA DGX™ A100 上使用 NVTabular 多 GPU 时，可使速度提升 95 倍；另外，若使用 8 个 NVIDIA A100 GPU，可使速度提升 5.3 倍，从使用 1 个 A100 时花费 10 分钟，缩短到使用 8 个 A100 时花费 1.9 分钟。