欢迎使用 OMNIVERSE！

NVIDIA Omniverse 协作简介

平台概述

NVIDIA Omniverse 是一个适用于 3D 设计协作和仿真的平台。将您常用的 3D 软件工具连接到 Omniverse，以利用核心 NVIDIA 图形和仿真技术，例如 PhysX 5、MDL 材质、RTX 加速渲染和精简工作流。或者，利用参考开发平台极致的强大模组化和可扩展性，使用 Omniverse Kit 构建自己的工具、扩展程序和插件。相聚 Omniverse，不见不散！


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借助 Omniverse，您可以在共享虚拟世界中连接您常用的 3D 应用。从 Launcher 中的连接器开始，或阅读文档获取更多信息。

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