OSMO 是一个云原生编排平台，用于在本地、私有云和公有云中扩展复杂、多阶段和多容器+机器人工作负载。它现在可供机器人开发者和 NVIDIA 人形机器人开发者计划免费托管服务。
借助 OSMO，您可以编排、可视化和管理一系列任务。其中包括生成合成数据、训练模型、进行强化学习，以及为人形机器人、自主移动机器人 (AMR) 和工业机械手实施软件在环系统等。
OSMO 提供了多种降低机器人开发门槛的方法。
轻松共享加速计算集群，跨各种计算节点实现多阶段工作流，而无需 Kubernetes 专业知识。
将 OSMO 集成到现有的 CI/CD 工作流中，以动态调度回归测试、基准测试和模型验证任务。
在支持 x86、Arm 和 NVIDIA GPU 的 Kubernetes 集群上部署和编排多阶段工作负载。它可在本地以及 AWS、Azure、Google Cloud 和 NVIDIA Omniverse™ Cloud 中部署。
轻松设置基于 YAML 的工作流任务，包括数据生成、强化学习、训练和仿真中的模型验证。
数据可追踪性可用于审计部署的模型并维护数据沿袭以确保安全性。
采用开放式标准保护您的解决方案，包括 OIDC 对身份验证、帐户管理、容器注册表、数据存储和机密管理的支持。