OSMO 提供了多种降低机器人开发门槛的方法。

开发者友好型工作流规范

轻松共享加速计算集群，跨各种计算节点实现多阶段工作流，而无需 Kubernetes 专业知识。



将 OSMO 集成到现有的 CI/CD 工作流中，以动态调度回归测试、基准测试和模型验证任务。



位置无关的部署

在支持 x86、Arm 和 NVIDIA GPU 的 Kubernetes 集群上部署和编排多阶段工作负载。它可在本地以及 AWS、Azure、Google Cloud 和 NVIDIA Omniverse™ Cloud 中部署。

数据沿袭和资产追踪

轻松设置基于 YAML 的工作流任务，包括数据生成、强化学习、训练和仿真中的模型验证。



数据可追踪性可用于审计部署的模型并维护数据沿袭以确保安全性。

