NVIDIA PhysicsNeMo

NVIDIA PhysicsNeMo 是一个开源 Python 框架，用于大规模构建、训练和微调物理 AI 模型。



NVIDIA PhysicsNeMo 提供的实用程序使开发者能够构建 AI 代理模型，将物理驱动的因果关系与模拟和观察到的数据相结合，实现实时预测。从神经算子、GNN 到生成式 AI 模型，开发者可以开发专有 AI 模型来增强工程模拟，并生成保真度更高的数据，以实现可扩展、响应灵敏的设计。NVIDIA PhysicsNeMo 支持在多个物理领域创建和验证大规模数字孪生模型，覆盖从计算流体力学、结构力学到电磁学等多种方向。



使用 NVIDIA PhysicsNeMo，可借助 AI 增强工程仿真能力。您可以在多个物理领域（包括计算流体力学、结构力学和电磁学）中构建并验证适用于企业级数字孪生应用的模型。



