体验强大且灵活的仿真
统一求解器
PhysX 5 提供了众多新功能，包括 FEM 软体仿真，布料、粒子和流体仿真，可在统一求解器框架下提供双路耦合交互。
可扩展性
PhysX 5 为游戏、机器人开发、视觉效果等提供可高度扩展的仿真解决方案。PhysX 5 提供可在低功耗移动 CPU 到高端 GPU 等各种平台上运行的仿真，包括针对端到端基于 GPU 强化学习的新 GPU API。
质量和精度
通过不断改进碰撞检测和求解器，PhysX 5 可提升仿真的稳定性，使得栈和接口更加可靠。此外，PhysX 5 可改进关节系统的动量守恒，并在刚体系统中引入陀螺力。
PhysX 新版本
|PHYSX 5
|PHYSX 4
|刚体动力学（TGS 或 PGS 求解器）
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|场景查询
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|关节
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|简化坐标关节
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|车辆动力学
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|角色控制器
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|软体动力学（有限元法）
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|PBF（液体/布料/充气物体/形状匹配）
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|FLIP（大规模水仿真）
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|自定义几何图形
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|物质点法 (MPM)
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|分子动力学
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PhysX 5 提供了一个统一框架，用于刚体、粒子和可变形物体仿真。PhysX 5 包含高级版 PhysX 4 功能，并融合了 FleX 的功能，FleX 是我们的 GPU 物理系统，可通过形状匹配实现离散粒子仿真、液体、布料、充气物体、质量弹簧系统、伪刚体和塑料变形。
此外，PhysX 5 还为使用 Corotational FEM 模型进行的变形仿真带来支持。这些新功能与现有的 PhysX 刚体动力学无缝交互，可提供高效灵活的多物理模拟，从而仿真复杂的耦合问题。
PhysX 5 由 NVIDIA Omniverse 平台面向公众独家提供。立即下载并开始使用。要探索 PhysX 5 许可，请立即申请参与抢先体验。
NVIDIA PhysX 4 SDK 是一种可扩展的多平台物理解决方案，可为智能手机、高端多核 CPU 和 GPU 等各类设备提供支持。目前 PhysX 4 已经集成到了一些热门游戏引擎中，包括 Unreal Engine 和 Unity3D。
PhysX 4 SDK 已开源，可在 BSD 3 许可下使用。通过访问源代码，开发者可以按自己的需要调试、定制和扩展 PhysX SDK。
下载 PHYSX 4
PhysX 的新特性
刚体动力学
根据刚体动力学，研究外力（例如重力）作用下多体相互作用的运动。PhysX 可同时在 CPU 和 GPU 上提供经过行业验证的可扩展刚体仿真。
场景查询
对仿真世界执行空间查询，以允许在仿真环境中使用场景查询进行感知和推理。PhysX 与灵活的过滤机制相结合，支持对整个世界或个体活动者进行光线投射、重叠和扫描式查询。
关节
关节限制了活动者间相互作用的移动方式。PhysX 提供一套常见的内置关节类型，并支持通过灵活的回调机制来自定义关节。
简化坐标关节
坐标关节的简化可为 N 刚体运动学树提供线性时间，以及有保证的零错误仿真。PhysX 的实施与分析模型非常匹配，并且能够实现准确的动量守恒。
车辆动力学
PhysX 可提供准确高效的汽车仿真，包括轮胎、引擎、离合器、变速器和悬架模型。
角色控制器
PhysX 可提供一个运动学角色控制器，允许虚拟形象在仿真世界中导航。PhysX 同时支持与静态和动态仿真活动者间的各种相互作用。
软体动力学
PhysX 的 FEM 软体可模拟超弹性材质的可测量属性，以形成精确高效的弹性/塑料可变形物体模型。
基于 FEM 的布料
使用有限元法 (FEM) 进行布料仿真，通过模拟材料的可测量弹性属性，可实现比传统的大规模弹簧仿真更准确、更稳定的布料仿真。
基于位置的流体 (PBF)
基于位置的动力学提供了一个灵活的框架，用于模拟各种现象，包括液体、颗粒材质、布料、绳索、刚体、可变形物体等。基于位置的动力学广泛应用于视觉效果行业。
FLIP
FLIP 是一种混合粒子网格流体仿真，用于高效模拟大型水体。
物质点法 (MPM)
物质点法 (MPM) 是一种用于模拟固体、液体、气体和任何其他连续介质行为的数值技术。
自定义几何图形
PhysX 提供各种内置几何图形以及灵活的回调机制，使应用能够在仿真中引入自己的几何类型。
工业级应用的特性
|制造业应用
|自动驾驶汽车
|游戏开发
|VFX 和媒体
|工业制造
|HPC 可视化
|手术应用
|分子仿真
|刚体动力学（TGS 或 PGS 求解器）
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|场景查询
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|关节
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|车辆动力学
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|角色控制器
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|布料（有限元法）
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|FLIP（大规模水仿真）
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|物质点法 (MPM)
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|分子动力学
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|PhysX Blast（断裂和破坏）
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|PhysX Flow（可燃液体、烟雾和火焰）
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了解 PhysX 的实际运用
PhysX 近期新闻资讯
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NVIDIA Omniverse™ 是专为虚拟协作和物理属性准确的实时仿真打造的开放式平台。在共享虚拟世界中借助主流软件工具之间的一键式互操作功能，创作者、设计师，研究人员、和工程师都能加快其工作流。
物理属性准确的仿真
Omniverse 是一个基于物理属性从头开始构建的平台，集成了多个核心技术，包括材质方面的 MDL、物理方面的 PhysX 5、Flow 和 Blast，以及实时光线和路径追踪方面的 RTX 技术。Omniverse 具有多个专为加速特定工作流而定制的核心应用。PhysX 5 作为 Omniverse 的一部分面向公众独家提供。探索 Omniverse
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与整体式开发平台不同，Omniverse 使用模块化开发框架，专为轻松扩展和定制而打造。开发者可以使用 Omniverse Kit 轻松构建扩展程序、应用和微服务。基于 Omniverse 进行开发
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