PhysX 5 提供了一个统一框架，用于刚体、粒子和可变形物体仿真。PhysX 5 包含高级版 PhysX 4 功能，并融合了 FleX 的功能，FleX 是我们的 GPU 物理系统，可通过形状匹配实现离散粒子仿真、液体、布料、充气物体、质量弹簧系统、伪刚体和塑料变形。

此外，PhysX 5 还为使用 Corotational FEM 模型进行的变形仿真带来支持。这些新功能与现有的 PhysX 刚体动力学无缝交互，可提供高效灵活的多物理模拟，从而仿真复杂的耦合问题。

PhysX 5 由 NVIDIA Omniverse 平台面向公众独家提供。立即下载并开始使用。要探索 PhysX 5 许可，请立即申请参与抢先体验。



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