NVIDIA MDL SDK

NVIDIA MDL SDK 是一系列工具，支持快速将基于物理性质的材质集成到渲染应用。它包含全面的 C++ 和 Python API，允许应用加载 MDL 模组以及分析和理解材质结构，从而构建用于材质编辑的用户界面并渲染结果。NVIDIA 即将开源 MDL Distiller，这是一种完全自动化的 MDL SDK 配套解决方案，可为各种渲染器提供出色的 MDL 支持。