NVIDIA MDL SDK
NVIDIA MDL SDK 是一系列工具，支持快速将基于物理性质的材质集成到渲染应用。它包含全面的 C++ 和 Python API，允许应用加载 MDL 模组以及分析和理解材质结构，从而构建用于材质编辑的用户界面并渲染结果。NVIDIA 即将开源 MDL Distiller，这是一种完全自动化的 MDL SDK 配套解决方案，可为各种渲染器提供出色的 MDL 支持。
逼真的渲染和材质模拟
MDL 是一种灵活的语言，可用于定义物理精准的复杂材质，方法是通过降低材质复杂性来提高性能，而其他渲染器则无法做到。
渲染器算法独立性
从基础 OpenGL 光栅化程序到高级光传输模拟，解锁渲染算法所支持的材质表示。
轻松集成
新的开源 GLSL 后端技术为基于 OpenGL 或 Vulkan 构建渲染器的开发者提供 MDL 支持，能够缩小与既定图形 API 标准的差距。借助 MDL Distiller 和 GLSL 后端，我们将看到更多开发者利用 MDL 的强大功能。
合作伙伴
MDL 可用于定义与 NVIDIA Iray 兼容的材质。Chaos Group Vray、Adobe Dimension 和 ESI IC.IDO 使用 MDL SDK 为其应用添加 MDL 支持
NVIDIA MDL 点播会议
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