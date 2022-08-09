多部门创新 稀疏体积数据可以在比以往广泛的工作中找到。医疗、工业、机器人开发、图形和其他领域需要大规模的高分辨率实时模拟，但相应的内存需求可能与硬件限制冲突。NerualVDB 以微小的质量损失提供非常高效的内存分配，解锁不受限制的体积模拟，从而解决这一问题。

基于 OpenVDB 构建 OpenVDB 是用于模拟和渲染动态卷的行业标准库。NVIDIA 在此基础上进行扩展，推出了 GPU 加速的 NanoVDB 处理技术，可显著提高性能。现在，NeuralVDB 具有其前代产品的所有特征和优化，并引入了紧凑型神经表示的结构，可将内存占用量减少高达 100 倍。NeuralVDB 是 VDB 库的再次演进。