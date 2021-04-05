NVIDIA API (NVAPI)

NVAPI 是 NVIDIA 的核心软件开发套件，支持在所有 Windows 平台上直接访问 NVIDIA GPU 和驱动。NVAPI 支持各种操作，包括查询已安装的驱动版本、列举 GPU 和显示器以及监控 GPU 显存消耗、时钟、温度、DirectX 和 HLSL 扩展程序等。

Shader Execution Reordering (SER) 中的 NVAPI

SER 是一个新的调度系统，可实时对着色工作重新排序，从而提高执行效率。该系统能够更大限度地提升光线追踪着色器的并行性和性能，从而有效处理光线追踪工作负载。这是一款 NVIDIA API 扩展程序，非常简便易用。

更多信息请参考 SER 白皮书。

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系统要求

NvAPI
所需文件
nvapi.h
操作系统
32 位和 64 位的 Windows XP、Windows Vista 及更高版本的操作系统均支持 NvAPI 的当前版本。部分 API 调用仅适用于特定的操作系统。请查看各个调用，了解操作系统支持信息。
NVIDIA 图形驱动版本
81.20 及更高版本的 ForceWare 驱动均支持 NvAPI。请查看各个调用，了解特定的驱动版本信息。
DRS API
DRS 编程指南

NVAPI R520

2022 年 10 月 21 日

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版本说明

NVAPI R520

  • 驱动管理：初始化和驱动版本控制。
  • GPU 管理：列举物理和逻辑 GPU。散热和冷却控制。
  • 显示管理：列举 NVIDIA 显示器、显示位置和计时控制。
  • 系统管理：能够查询芯片组和系统特定信息。
  • 连接和配置显示器：能够在多个目标显示器上设置视图。

存档

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相关资源

文档

提供详细信息，帮助您集成 NVAPI 并排除各种故障。

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