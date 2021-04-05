NVIDIA API (NVAPI)
NVAPI 是 NVIDIA 的核心软件开发套件，支持在所有 Windows 平台上直接访问 NVIDIA GPU 和驱动。NVAPI 支持各种操作，包括查询已安装的驱动版本、列举 GPU 和显示器以及监控 GPU 显存消耗、时钟、温度、DirectX 和 HLSL 扩展程序等。
Shader Execution Reordering (SER) 中的 NVAPI
SER 是一个新的调度系统，可实时对着色工作重新排序，从而提高执行效率。该系统能够更大限度地提升光线追踪着色器的并行性和性能，从而有效处理光线追踪工作负载。这是一款 NVIDIA API 扩展程序，非常简便易用。
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系统要求
版本说明
NVAPI R520
- 驱动管理：初始化和驱动版本控制。
- GPU 管理：列举物理和逻辑 GPU。散热和冷却控制。
- 显示管理：列举 NVIDIA 显示器、显示位置和计时控制。
- 系统管理：能够查询芯片组和系统特定信息。
- 连接和配置显示器：能够在多个目标显示器上设置视图。
存档
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相关资源
文档
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