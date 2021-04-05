NVIDIA API (NVAPI)

NVAPI 是 NVIDIA 的核心软件开发套件，支持在所有 Windows 平台上直接访问 NVIDIA GPU 和驱动。NVAPI 支持各种操作，包括查询已安装的驱动版本、列举 GPU 和显示器以及监控 GPU 显存消耗、时钟、温度、DirectX 和 HLSL 扩展程序等。