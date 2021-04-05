下载 Kickstart RT SDK

系统要求


0.9 beta
操作系统
Windows 10、Ubuntu 20.04（包括 ARM CPU）
支持的 GPU
支持 D3D12 DXRT 或 Vulkan 光线追踪的任何 GPU。
支持的驱动
适用于您的 GPU 的新版驱动
开发环境
关于构建与集成的详细说明，请参阅 GitHub 构建说明。


Kickstart RT SDK


与传统方法相比，使用 Kickstart RT SDK，开发者能够在更短的时间内将更为逼真的动态照明融入到游戏引擎中。





版本说明

Kickstart RT SDK v0.9 测试版

这是 Kickstart RT 的首个公开测试版。请通过 GitHub 报告错误。




常见问题解答

问：Kickstart RT 的目标用户有哪些？

答：Kickstart RT 适用于以下任何开发者：无法利用当前的 D3D12/Vulkan 技术进行光线追踪（例如：受到 D3D11 API 的限制）；无法将完整的材质系统绑定至绑定表；没有足够的开发时间来完全实现光线追踪。


问：Kickstart RT 能够在何种硬件上运行？

答：Kickstart RT 能够在任何支持光线追踪的硬件上运行。


问：Kickstart RT 需要什么 API？

答：它需要任何能够兼容光线追踪的 API。例如，Windows 系统上的 Direct3d12。如果应用程序使用带有 Kickstart RT 的 Direct3D11 API，则这个库将使用 Direct3D12“在后台”执行光线追踪操作。


问：Kickstart RT GI 与 RTX GI 是否相同？

答：不同。Nvidia RTX GI 是基于探针的光线追踪全局照明解决方案。Kickstart RT 使用的是由现有光栅 gbuffer 信息生成的世界空间直接照明缓存，并使用该缓存对反射、GI、AO 和/或阴影进行光线追踪。


问：我能够通过原生 RT 使用 Kickstart RT？

答：Kickstart RT 旨在为旨在为无法实现传统“原生”RT 的引擎提供光线追踪解决方案。然而，Kickstart RT 在内部维护了一个 BVH，后者可用于自定义光线追踪操作，进而提供了一个混合解决方案。


问：可以实现哪些 RT 功能？

答：请查看 GITHUB 资源库和/或产品页面，了解光线追踪功能的完整列表。


问：是否能够在游戏主机上运行？

答：该 SDK 是开源的，可以移植到游戏主机上运行。但我们尚未测试或验证其是否支持游戏主机。


问：哪些选项可用于调整性能和质量以适应游戏中的设置？

答：Kickstart RT 提供了一系列选项，可用于扩展性能或提高图像质量。请查看 github 文档以了解详情。