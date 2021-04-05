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系统要求
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Kickstart RT SDK
与传统方法相比，使用 Kickstart RT SDK，开发者能够在更短的时间内将更为逼真的动态照明融入到游戏引擎中。
常见问题解答
答：Kickstart RT 适用于以下任何开发者：无法利用当前的 D3D12/Vulkan 技术进行光线追踪（例如：受到 D3D11 API 的限制）；无法将完整的材质系统绑定至绑定表；没有足够的开发时间来完全实现光线追踪。
答：Kickstart RT 能够在任何支持光线追踪的硬件上运行。
答：它需要任何能够兼容光线追踪的 API。例如，Windows 系统上的 Direct3d12。如果应用程序使用带有 Kickstart RT 的 Direct3D11 API，则这个库将使用 Direct3D12“在后台”执行光线追踪操作。
答：不同。Nvidia RTX GI 是基于探针的光线追踪全局照明解决方案。Kickstart RT 使用的是由现有光栅 gbuffer 信息生成的世界空间直接照明缓存，并使用该缓存对反射、GI、AO 和/或阴影进行光线追踪。
答：Kickstart RT 旨在为旨在为无法实现传统“原生”RT 的引擎提供光线追踪解决方案。然而，Kickstart RT 在内部维护了一个 BVH，后者可用于自定义光线追踪操作，进而提供了一个混合解决方案。
答：请查看 GITHUB 资源库和/或产品页面，了解光线追踪功能的完整列表。
答：该 SDK 是开源的，可以移植到游戏主机上运行。但我们尚未测试或验证其是否支持游戏主机。
答：Kickstart RT 提供了一系列选项，可用于扩展性能或提高图像质量。请查看 github 文档以了解详情。